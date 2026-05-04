החלוקה החדשה שפורסמה, על רקע ההצהרות האיראניות הלוחמניות בשל המבצע האמריקני והמצור הימי, מחלקת את האזור לגבול מזרחי ומערבי וטוענת לשליטה איראנית גם מחוץ למצר – כולל אזור בו פועל נמל של איחוד האמירויות
4 במאי 2026
משמרות המהפכה פרסמו מפה חדשה של השליטה במצרי הורמוז
משמרות המהפכה פרסמו היום מפה חדשה של השליטה במצר הורמוז, זאת על רקע המשך המצור הימי האמריקני והמבצע לחילוץ ספינות תקועות ממצר הורמוז.
לפי המפה, אזור השליטה מתחלק לשני גבולות עיקריים:
• הגבול המזרחי עובר מדרום לקו המחבר בין ג'בל מובארכ שבאיראן לבין דרום פוג'יירה שבאיחוד האמירויות. משמעות הדבר היא שאיראן טוענת לשליטה על אזור מחוץ למצר – כולל אזור שבו ממוקם נמל אמירתי המשמש, בין היתר, למעקף חסימת הורמוז באמצעות צינור להזרמת נפט מהשדות באבו דאבי.
