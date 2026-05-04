משמרות המהפכה פרסמו מפה חדשה של השליטה במצרי הורמוז

משמרות המהפכה פרסמו היום מפה חדשה של השליטה במצר הורמוז, זאת על רקע המשך המצור הימי האמריקני והמבצע לחילוץ ספינות תקועות ממצר הורמוז.

לפי המפה, אזור השליטה מתחלק לשני גבולות עיקריים:

• הגבול המזרחי עובר מדרום לקו המחבר בין ג'בל מובארכ שבאיראן לבין דרום פוג'יירה שבאיחוד האמירויות. משמעות הדבר היא שאיראן טוענת לשליטה על אזור מחוץ למצר – כולל אזור שבו ממוקם נמל אמירתי המשמש, בין היתר, למעקף חסימת הורמוז באמצעות צינור להזרמת נפט מהשדות באבו דאבי.