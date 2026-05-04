הוועידה השמינית של פת"ח מתוכננת להתכנס ב-14 במאי ולבחור את חברי ההנהגה שצפויה להוביל את המערכת הפוליטית הפלסטינית בשנים הקרובות. ברקע, בכירים בפת"ח מותחים ביקורת חריפה על יו"ר הרש"פ
יוני בן מנחם | 4 במאי 2026 | חדשות | 4 דק׳
לקראת הוועידה הכללית של פת"ח – ביקורת על עבאס בשל כוונתו לקדם את בנו
גורמים בכירים בפת"ח אומרים כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, החליט לקיים את הוועידה השמינית של הארגון, המתוכננת ל-14 במאי, בארבע זירות במקביל: הגדה המערבית, רצועת עזה, מצרים ולבנון. זאת במטרה להבטיח ייצוג רחב ככל האפשר, על רקע החשש שישראל תמנע מחברי הפת"ח השוהים בחו"ל להגיע לרמאללה.
תייסיר נצר אללה, חבר המועצה המהפכנית של פת"ח, אמר לעיתון "א-שרק אלאווסט" כי "רמאללה תהיה הזירה המרכזית והמשמעותית ביותר, אך יוקמו גם אולמות בלבנון עבור חברים מלבנון ומסוריה, אולם בקהיר עבור אסירים משוחררים השוהים במצרים, ואולם ברצועת עזה עבור חברי הארגון ברצועה".
נצר אללה ציין כי 2,514 חברים עומדים בתנאי החברות בוועידה, בהם חברי הוועדה המרכזית, חברי המועצה המהפכנית, נציגי מחוזות, ארגונים עממיים, אסירים, אנשי ביטחון, נשים וצעירים. מספר זה נקבע לאחר שעבאס ביקש לצמצם את מספר המשתתפים, שעמד תחילה על יותר מ-4,000, לכ-1,500 חברים בלבד.
