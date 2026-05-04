לקראת הוועידה הכללית של פת"ח – ביקורת על עבאס בשל כוונתו לקדם את בנו

גורמים בכירים בפת"ח אומרים כי יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, החליט לקיים את הוועידה השמינית של הארגון, המתוכננת ל-14 במאי, בארבע זירות במקביל: הגדה המערבית, רצועת עזה, מצרים ולבנון. זאת במטרה להבטיח ייצוג רחב ככל האפשר, על רקע החשש שישראל תמנע מחברי הפת"ח השוהים בחו"ל להגיע לרמאללה.

תייסיר נצר אללה, חבר המועצה המהפכנית של פת"ח, אמר לעיתון "א-שרק אלאווסט" כי "רמאללה תהיה הזירה המרכזית והמשמעותית ביותר, אך יוקמו גם אולמות בלבנון עבור חברים מלבנון ומסוריה, אולם בקהיר עבור אסירים משוחררים השוהים במצרים, ואולם ברצועת עזה עבור חברי הארגון ברצועה".