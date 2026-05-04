נעים קאסם פרסם הצהרה כתובה בה טען כי "אין קו צהוב ואין אזור חיץ – ולא יהיה", והבהיר כי חיזבאללה דבק ביעד של "השבת אדמתנו ושחרורה ללא כניעה"

דורון פסקין | 4 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

מזכ"ל חיזבאללה: "אין הפסקת אש בלבנון, אלא תוקפנות ישראלית-אמריקנית מתמשכת"

מזכ"ל חיזבאללה, שייח׳ נעים קאסם, פרסם היום הצהרה כתובה שבה דחה את האפשרות להקמת אזור חיץ על ידי ישראל בדרום לבנון, שלל קיום משא ומתן ישיר עם ישראל, וקרא לשלב בין המשך ההתנגדות לבין אחדות פנימית ולחץ מדיני אזורי ובין-לאומי.

בהצהרה, שפורסמה בערוץ אלמנאר השייך לחיזבאללה, תיאר קאסם את התקופה הנוכחית כ"שלב מסוכן בתולדות האזור, המשפיע על עתיד לבנון והדורות הבאים".

לטענתו, חיזבאללה ותומכיו ניצבים מול "האויב הציוני הפושע", הנתמך ומנוהל על ידי ארה"ב, ואף שמדובר ב"מיעוט במספר ובאמצעים", הארגון ממשיך לעמוד מול ישראל ולמנוע ממנה להשיג את יעדיה.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

