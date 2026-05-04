מזכ"ל חיזבאללה: "אין הפסקת אש בלבנון, אלא תוקפנות ישראלית-אמריקנית מתמשכת"

מזכ"ל חיזבאללה, שייח׳ נעים קאסם, פרסם היום הצהרה כתובה שבה דחה את האפשרות להקמת אזור חיץ על ידי ישראל בדרום לבנון, שלל קיום משא ומתן ישיר עם ישראל, וקרא לשלב בין המשך ההתנגדות לבין אחדות פנימית ולחץ מדיני אזורי ובין-לאומי.

בהצהרה, שפורסמה בערוץ אלמנאר השייך לחיזבאללה, תיאר קאסם את התקופה הנוכחית כ"שלב מסוכן בתולדות האזור, המשפיע על עתיד לבנון והדורות הבאים".