משרד ההגנה הרוסי מסר כי במהלך הלילה יורטו 117 כטב"מים אוקראיניים מעל מספר מחוזות ברחבי רוסיה. עיתוי התקיפה נחשב לרגיש במיוחד – ימים ספורים לפני מצעד הניצחון על גרמניה הנאצית

דורון פסקין | 4 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

כטב"ם אוקראיני פגע במגדל מגורים בסמוך למרכז מוסקבה

הלילה ביצעה אוקראינה תקיפה חריגה במוסקבה, שבמהלכה פגע כטב"ם אוקראיני במגדל מגורים ברחוב מוספילמובסקאיה, לא הרחק ממרכז הבירה הרוסית.

ראש העיר, סרגיי סוביאנין, עדכן כי לא היו נפגעים באירוע, וכי שני כטב"מים נוספים יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית.

לפי דיווחים בכלי תקשורת באוקראינה ובמערב, מדובר במגדל דירות יוקרה באזור שבו פועלות גם כמה שגרירויות, בהן שגרירות גרמניה, המרוחקת פחות מקילומטר מזירת הפגיעה.

אמבולנסים רוסיים בסמוך לבניין שנפגע במוסקבה היום

אמבולנסים רוסיים בסמוך לבניין שנפגע במוסקבה, 4 במאי 2026 | צילום: TATYANA MAKEYEVA / AFP via Getty Images

