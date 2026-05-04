מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביא, מטה הפיקוד המרכזי של משמרות המהפכה, שלח איום ברור בעקבות הודעת נשיא ארה"ב על המבצע האמריקני. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית תקפה: חלק מ"הזיותיו" של הנשיא האמריקני

דורון פסקין | 4 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה: כל כוח זר חמוש, ובמיוחד הצבא האמריקני, שינסה להתקרב או להיכנס למצר הורמוז – יותקף

באיראן נרשמה הבוקר תגובה חריפה להודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על המבצע לפינוי ספינות שנתקעו במצר הורמוז.

סוכנות הידיעות האיראנית ANA ציטטה את תגובתו של מפקד המטה המרכזי של משמרות המהפכה, מפקדת ח'אתם אל-אנביא, גנרל עלי עבדאללהי.

לדבריו, כל כוח זר חמוש, "ובמיוחד הצבא האמריקני", שינסה להתקרב או להיכנס למצר הורמוז, יותקף. עבדאללהי הוסיף כי איראן "תנהל ותשמור במלוא הכוח" על ביטחון המצר, וקרא לכל אוניות הסוחר והמכליות להימנע מתנועה באזור ללא תיאום עם הכוחות המזוינים של איראן.

מפקד ח'אתם אל-אנביא, גנרל עלי עבדאללהי

מפקד ח'אתם אל-אנביא, גנרל עלי עבדאללהי | צילום: Tasnim News Agency, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

