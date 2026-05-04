נשיא ארה"ב הבהיר כי "אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע בדרך כלשהי, למרבה הצער יהיה צורך לטפל בהפרעה הזו בכוח". יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני: "כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש במצר הורמוז תיחשב להפרה של הפסקת האש"
יוני בן מנחם | 4 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
המבצע האמריקני לחילוץ ספינות מהורמוז – מבחן נוסף להפסקת האש
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש כי ארה"ב תפתח היום במבצע מיוחד להוצאת ספינות התקועות במצר הורמוז.
"מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שמתרחש כעת במזרח התיכון", כתב ברשת Truth Social. "הוריתי לנציגיי להודיע להם כי נעשה את מירב המאמצים להוציא את ספינותיהן ואת צוותיהן בבטחה מן המצר. בכל המקרים, הן אמרו כי לא ישובו עד שהאזור יהיה בטוח לשיט ולכל יתר הפעילויות.
"תהליך זה, 'מבצע חירות', ייצא לדרך ביום שני בבוקר, לפי שעון המזרח התיכון. אני מודע היטב לכך שנציגיי מנהלים שיחות חיוביות מאוד עם מדינת איראן, וכי שיחות אלה עשויות להוביל למשהו חיובי מאוד עבור כולם".
