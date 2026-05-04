נשיא ארה"ב הבהיר כי "אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע בדרך כלשהי, למרבה הצער יהיה צורך לטפל בהפרעה הזו בכוח". יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני: "כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש במצר הורמוז תיחשב להפרה של הפסקת האש"

יוני בן מנחם | 4 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

המבצע האמריקני לחילוץ ספינות מהורמוז – מבחן נוסף להפסקת האש

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש כי ארה"ב תפתח היום במבצע מיוחד להוצאת ספינות התקועות במצר הורמוז.

"מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שמתרחש כעת במזרח התיכון", כתב ברשת Truth Social. "הוריתי לנציגיי להודיע להם כי נעשה את מירב המאמצים להוציא את ספינותיהן ואת צוותיהן בבטחה מן המצר. בכל המקרים, הן אמרו כי לא ישובו עד שהאזור יהיה בטוח לשיט ולכל יתר הפעילויות.

"תהליך זה, 'מבצע חירות', ייצא לדרך ביום שני בבוקר, לפי שעון המזרח התיכון. אני מודע היטב לכך שנציגיי מנהלים שיחות חיוביות מאוד עם מדינת איראן, וכי שיחות אלה עשויות להוביל למשהו חיובי מאוד עבור כולם".

ספינות עוגנות ליד נמל בנדר עבאס במצר הורמוז, 22 באפריל 2026 | צילום: Getty Images

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עם הגעתם לשיחות המשא ומתן בפקיסטן, 11 באפריל 2026
דיווח איראני: צוות המשא ומתן לאסלאמאבאד לא הורשה לעסוק בנושא הגרעין

דורון פסקין

סוכנות הידיעות תסנים ציטטה את נציג טהראן בפרלמנט וחבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, שהתייחס למגבלות המנדט של צוות המשא ומתן האיראני. דבריו התבססו על שיחה בת שעתיים שקיים עם קאליבף, העומד בראש צוות המשא ומתן

מטוסי האדיר (F35)
ישראל תרכוש מארה"ב שתי טייסות קרב חדשות

אורן שלום

משרד הביטחון הודיע כי ועדת השרים אישרה רכש של טייסת רביעית של מטוס ה-F35 וטייסת נוספת של מטוס ה-F15IA. שר הביטחון: "הלקחים המבצעיים ממבצע שאגת הארי מחייבים אותנו להמשיך ולהאיץ את בניין הכוח"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
המשא ומתן מול איראן עדיין במבוי סתום; האם חידוש הלחימה מתקרב?

יוני בן מנחם

איראן העבירה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן. נשיא ארה"ב הגיב הלילה: "אבחן בקרוב את הצעת איראן, אך אינני יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת". גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי הפערים בין איראן לארה"ב בסוגיות המרכזיות עדיין משמעותיים מאוד

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 במרץ 2026
עם פקיעת מועד הדיווח לקונגרס – טראמפ הודיע כי פעולות האיבה מול איראן הסתיימו

אורן שלום

לפי החוק האמריקני, הנשיא חייב את אישור הקונגרס להמשך לחימה מעבר ל-60 יום. במכתב ששלח טען טראמפ כי "מאז ה-7 באפריל 2026 לא התקיימו חילופי אש בין כוחות ארה"ב לאיראן". אם הלחימה תחודש בהמשך, נשיא ארה"ב עשוי לטעון כי מדובר בספירה חדשה

מערכת כיפת ברזל
דיווח: ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות מתקדמות נגד טילים וכטב"מים איראניים

דורון פסקין

עיתון הפייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות נשק הגנתיות

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026
דיווח איראני: הועברה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, ההצעה הועברה לפקיסטן בחמישי בערב

