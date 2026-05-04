המבצע האמריקני לחילוץ ספינות מהורמוז – מבחן נוסף להפסקת האש

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש כי ארה"ב תפתח היום במבצע מיוחד להוצאת ספינות התקועות במצר הורמוז.

"מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שמתרחש כעת במזרח התיכון", כתב ברשת Truth Social. "הוריתי לנציגיי להודיע להם כי נעשה את מירב המאמצים להוציא את ספינותיהן ואת צוותיהן בבטחה מן המצר. בכל המקרים, הן אמרו כי לא ישובו עד שהאזור יהיה בטוח לשיט ולכל יתר הפעילויות.