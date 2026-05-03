דיווח איראני: צוות המשא ומתן לאסלאמאבאד לא הורשה לעסוק בנושא הגרעין

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה היום את דבריו של מוג'תבא זארעי, נציג טהראן בפרלמנט וחבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, שהתייחס לשיחות המשא ומתן בין איראן לארה"ב ולמנדט שניתן לצוות המשא ומתן.

זארעי תיאר פגישה בת שעתיים שקיים עם יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן האיראני, מוחמד באקר קאליבף. לטענתו, קאליבף הבהיר כי לא יצא לשיחות עם "האויב האמריקני" ביוזמתו האישית, אלא פעל בעקבות החלטה מוסכמת במוקדי הכוח של המשטר, ומתוך חובה להגן על "הישגי המערכת, על דם ההרוגים ועל מעמדה של איראן במלחמה". למרות שידע שהשיחות יעוררו ביקורת פנימית, היה מוכן לשלם מחיר אישי ואף "לסכן את שמו הטוב" כדי למלא את השליחות שהוטלה עליו.