כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סוכנות הידיעות תסנים ציטטה את נציג טהראן בפרלמנט וחבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, שהתייחס למגבלות המנדט של צוות המשא ומתן האיראני. דבריו התבססו על שיחה בת שעתיים שקיים עם קאליבף, העומד בראש צוות המשא ומתן

דורון פסקין | 3 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח איראני: צוות המשא ומתן לאסלאמאבאד לא הורשה לעסוק בנושא הגרעין

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה היום את דבריו של מוג'תבא זארעי, נציג טהראן בפרלמנט וחבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, שהתייחס לשיחות המשא ומתן בין איראן לארה"ב ולמנדט שניתן לצוות המשא ומתן.

זארעי תיאר פגישה בת שעתיים שקיים עם יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן האיראני, מוחמד באקר קאליבף. לטענתו, קאליבף הבהיר כי לא יצא לשיחות עם "האויב האמריקני" ביוזמתו האישית, אלא פעל בעקבות החלטה מוסכמת במוקדי הכוח של המשטר, ומתוך חובה להגן על "הישגי המערכת, על דם ההרוגים ועל מעמדה של איראן במלחמה". למרות שידע שהשיחות יעוררו ביקורת פנימית, היה מוכן לשלם מחיר אישי ואף "לסכן את שמו הטוב" כדי למלא את השליחות שהוטלה עליו.

לדבריו, המגעים אושרו על ידי המנהיג האיראני העליון, מוג'תבא ח'מינאי, אך הצוות בראשות קאליבף לא הורשה לקיים דיון מקצועי עם הצוות האמריקני בסוגיית הגרעין.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עם הגעתם לשיחות המשא ומתן בפקיסטן, 11 באפריל 2026

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עם הגעתם לשיחות המשא ומתן בפקיסטן, 11 באפריל 2026 | צילום: משרד החוץ של פקיסטן

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מטוסי האדיר (F35)
ישראל תרכוש מארה"ב שתי טייסות קרב חדשות

אורן שלום

משרד הביטחון הודיע כי ועדת השרים אישרה רכש של טייסת רביעית של מטוס ה-F35 וטייסת נוספת של מטוס ה-F15IA. שר הביטחון: "הלקחים המבצעיים ממבצע שאגת הארי מחייבים אותנו להמשיך ולהאיץ את בניין הכוח"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
המשא ומתן מול איראן עדיין במבוי סתום; האם חידוש הלחימה מתקרב?

יוני בן מנחם

איראן העבירה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן. נשיא ארה"ב הגיב הלילה: "אבחן בקרוב את הצעת איראן, אך אינני יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת". גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי הפערים בין איראן לארה"ב בסוגיות המרכזיות עדיין משמעותיים מאוד

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 במרץ 2026
עם פקיעת מועד הדיווח לקונגרס – טראמפ הודיע כי פעולות האיבה מול איראן הסתיימו

אורן שלום

לפי החוק האמריקני, הנשיא חייב את אישור הקונגרס להמשך לחימה מעבר ל-60 יום. במכתב ששלח טען טראמפ כי "מאז ה-7 באפריל 2026 לא התקיימו חילופי אש בין כוחות ארה"ב לאיראן". אם הלחימה תחודש בהמשך, נשיא ארה"ב עשוי לטעון כי מדובר בספירה חדשה

מערכת כיפת ברזל
דיווח: ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות מתקדמות נגד טילים וכטב"מים איראניים

דורון פסקין

עיתון הפייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות נשק הגנתיות

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026
דיווח איראני: הועברה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, ההצעה הועברה לפקיסטן בחמישי בערב

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
האם טראמפ יחליט על מעבר לתקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למצור הימי השפעה משמעותית על הכלכלה האיראנית, אך קצב ההידרדרות אינו מהיר דיו מבחינת נשיא ארה"ב, המבקש להביא לתוצאות מיידיות יותר שיביאו לכיפוף עמדותיה של איראן בסוגיית הגרעין

שתפו: