משרד הביטחון הודיע כי ועדת השרים אישרה רכש של טייסת רביעית של מטוס ה-F35 וטייסת נוספת של מטוס ה-F15IA. שר הביטחון: "הלקחים המבצעיים ממבצע שאגת הארי מחייבים אותנו להמשיך ולהאיץ את בניין הכוח"

אורן שלום | 3 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ישראל תרכוש מארה"ב שתי טייסות קרב חדשות

ישראל תרכוש שתי טייסות קרב חדשות מארה"ב כחלק מתוכנית להרחבת בניין הכוח, כך הודיע היום משרד הביטחון.

זאת לאחר שוועדת השרים להצטיידות אישרה את תוכנית משרד הביטחון וצה"ל להצטייד במקביל בשתי טייסות קרב חדשות.

לפי הודעת משרד הביטחון, מדובר בטייסת רביעית של מטוס האדיר (F35) מתוצרת לוקהיד מרטין, וטייסת שנייה של F15IA מתוצרת חברת בואינג. היקף העסקאות נאמד בעשרות מיליארדי ש"ח וכולל גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר, תמיכה כוללת, חלקי חילוף ולוגיסטיקה.

מטוסי האדיר (F35)

מטוסי האדיר (F35)

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
המשא ומתן מול איראן עדיין במבוי סתום; האם חידוש הלחימה מתקרב?

יוני בן מנחם

איראן העבירה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן. נשיא ארה"ב הגיב הלילה: "אבחן בקרוב את הצעת איראן, אך אינני יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת". גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי הפערים בין איראן לארה"ב בסוגיות המרכזיות עדיין משמעותיים מאוד

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 במרץ 2026
עם פקיעת מועד הדיווח לקונגרס – טראמפ הודיע כי פעולות האיבה מול איראן הסתיימו

אורן שלום

לפי החוק האמריקני, הנשיא חייב את אישור הקונגרס להמשך לחימה מעבר ל-60 יום. במכתב ששלח טען טראמפ כי "מאז ה-7 באפריל 2026 לא התקיימו חילופי אש בין כוחות ארה"ב לאיראן". אם הלחימה תחודש בהמשך, נשיא ארה"ב עשוי לטעון כי מדובר בספירה חדשה

מערכת כיפת ברזל
דיווח: ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות מתקדמות נגד טילים וכטב"מים איראניים

דורון פסקין

עיתון הפייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות נשק הגנתיות

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026
דיווח איראני: הועברה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, ההצעה הועברה לפקיסטן בחמישי בערב

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
האם טראמפ יחליט על מעבר לתקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למצור הימי השפעה משמעותית על הכלכלה האיראנית, אך קצב ההידרדרות אינו מהיר דיו מבחינת נשיא ארה"ב, המבקש להביא לתוצאות מיידיות יותר שיביאו לכיפוף עמדותיה של איראן בסוגיית הגרעין

סמל ליאם בן חמו ז"ל
לוחם בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל ליאם בן חמו ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

