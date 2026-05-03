משרד הביטחון הודיע כי ועדת השרים אישרה רכש של טייסת רביעית של מטוס ה-F35 וטייסת נוספת של מטוס ה-F15IA. שר הביטחון: "הלקחים המבצעיים ממבצע שאגת הארי מחייבים אותנו להמשיך ולהאיץ את בניין הכוח"
ישראל תרכוש מארה"ב שתי טייסות קרב חדשות
ישראל תרכוש שתי טייסות קרב חדשות מארה"ב כחלק מתוכנית להרחבת בניין הכוח, כך הודיע היום משרד הביטחון.
זאת לאחר שוועדת השרים להצטיידות אישרה את תוכנית משרד הביטחון וצה"ל להצטייד במקביל בשתי טייסות קרב חדשות.
לפי הודעת משרד הביטחון, מדובר בטייסת רביעית של מטוס האדיר (F35) מתוצרת לוקהיד מרטין, וטייסת שנייה של F15IA מתוצרת חברת בואינג. היקף העסקאות נאמד בעשרות מיליארדי ש"ח וכולל גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר, תמיכה כוללת, חלקי חילוף ולוגיסטיקה.
