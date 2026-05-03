איראן העבירה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן. נשיא ארה"ב הגיב הלילה: "אבחן בקרוב את הצעת איראן, אך אינני יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת". גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי הפערים בין איראן לארה"ב בסוגיות המרכזיות עדיין משמעותיים מאוד
יוני בן מנחם | 3 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
המשא ומתן מול איראן עדיין במבוי סתום; האם חידוש הלחימה מתקרב?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול לכתבים בווסט פאלם ביץ' שבפלורידה כי קיימת אפשרות שארה"ב תחדש את התקיפות נגד איראן אם היא "לא תתנהג יפה".
לאחר מכן התייחס טראמפ ב-Truth Social להצעה האיראנית החדשה לחידוש השיחות: "אבחן בקרוב את הצעת איראן, אך אינני יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, משום שהם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם במהלך 47 השנים האחרונות".
גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי טראמפ ידחה רשמית את ההצעה האיראנית החדשה. לדבריהם, הקו התקיף שהוא נוקט בימים האחרונים בהתבטאויותיו הוא אינדיקציה נוספת לכך שהוא עשוי להורות בקרוב על חידוש התקיפות באיראן, במקביל להמשך המצור הימי. ייתכן שההחלטה תתקבל רק לאחר ביקורו הצפוי בסין ב-14 בחודש.
