המשא ומתן מול איראן עדיין במבוי סתום; האם חידוש הלחימה מתקרב?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול לכתבים בווסט פאלם ביץ' שבפלורידה כי קיימת אפשרות שארה"ב תחדש את התקיפות נגד איראן אם היא "לא תתנהג יפה".

לאחר מכן התייחס טראמפ ב-Truth Social להצעה האיראנית החדשה לחידוש השיחות: "אבחן בקרוב את הצעת איראן, אך אינני יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, משום שהם עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם במהלך 47 השנים האחרונות".