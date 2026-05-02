עם פקיעת מועד הדיווח לקונגרס – טראמפ הודיע כי פעולות האיבה מול איראן הסתיימו

בארה"ב פורסם הלילה מכתב ששלח הנשיא, דונלד טראמפ, לקונגרס, שבו הודיע כי "פעולות האיבה עם איראן, שהחלו ב-28 בפברואר 2026, הסתיימו". המכתב פורסם בכלי תקשורת אמריקניים, אך טרם פורסם באופן רשמי על ידי הבית הלבן.

המכתב נשלח בדיוק ביום ה-60 מאז הודיע טראמפ לקונגרס כי כוחות ארה"ב החלו בפעילות צבאית נגד איראן. לפי חוק סמכויות המלחמה משנת 1973, על הנשיא להפסיק שימוש בכוחות מזוינים בתוך 60 יום ממועד הדיווח לקונגרס – אלא אם כן הקונגרס הכריז מלחמה או אישר זאת במפורש.