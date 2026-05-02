לפי החוק האמריקני, הנשיא חייב את אישור הקונגרס להמשך לחימה מעבר ל-60 יום. במכתב ששלח טען טראמפ כי "מאז ה-7 באפריל 2026 לא התקיימו חילופי אש בין כוחות ארה"ב לאיראן". אם הלחימה תחודש בהמשך, נשיא ארה"ב עשוי לטעון כי מדובר בספירה חדשה
עם פקיעת מועד הדיווח לקונגרס – טראמפ הודיע כי פעולות האיבה מול איראן הסתיימו
בארה"ב פורסם הלילה מכתב ששלח הנשיא, דונלד טראמפ, לקונגרס, שבו הודיע כי "פעולות האיבה עם איראן, שהחלו ב-28 בפברואר 2026, הסתיימו". המכתב פורסם בכלי תקשורת אמריקניים, אך טרם פורסם באופן רשמי על ידי הבית הלבן.
המכתב נשלח בדיוק ביום ה-60 מאז הודיע טראמפ לקונגרס כי כוחות ארה"ב החלו בפעילות צבאית נגד איראן. לפי חוק סמכויות המלחמה משנת 1973, על הנשיא להפסיק שימוש בכוחות מזוינים בתוך 60 יום ממועד הדיווח לקונגרס – אלא אם כן הקונגרס הכריז מלחמה או אישר זאת במפורש.
במכתבו ציין טראמפ כי "מאז ה-7 באפריל 2026 לא התקיימו חילופי אש בין כוחות ארה"ב לאיראן", כתב טראמפ. "פעולות האיבה שהחלו ב-28 בפברואר 2026 הסתיימו".
