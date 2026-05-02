לפי החוק האמריקני, הנשיא חייב את אישור הקונגרס להמשך לחימה מעבר ל-60 יום. במכתב ששלח טען טראמפ כי "מאז ה-7 באפריל 2026 לא התקיימו חילופי אש בין כוחות ארה"ב לאיראן". אם הלחימה תחודש בהמשך, נשיא ארה"ב עשוי לטעון כי מדובר בספירה חדשה

אורן שלום | 2 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

עם פקיעת מועד הדיווח לקונגרס – טראמפ הודיע כי פעולות האיבה מול איראן הסתיימו

בארה"ב פורסם הלילה מכתב ששלח הנשיא, דונלד טראמפ, לקונגרס, שבו הודיע כי "פעולות האיבה עם איראן, שהחלו ב-28 בפברואר 2026, הסתיימו". המכתב פורסם בכלי תקשורת אמריקניים, אך טרם פורסם באופן רשמי על ידי הבית הלבן.

המכתב נשלח בדיוק ביום ה-60 מאז הודיע טראמפ לקונגרס כי כוחות ארה"ב החלו בפעילות צבאית נגד איראן. לפי חוק סמכויות המלחמה משנת 1973, על הנשיא להפסיק שימוש בכוחות מזוינים בתוך 60 יום ממועד הדיווח לקונגרס – אלא אם כן הקונגרס הכריז מלחמה או אישר זאת במפורש.

במכתבו ציין טראמפ כי "מאז ה-7 באפריל 2026 לא התקיימו חילופי אש בין כוחות ארה"ב לאיראן", כתב טראמפ. "פעולות האיבה שהחלו ב-28 בפברואר 2026 הסתיימו".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 במרץ 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מערכת כיפת ברזל
דיווח: ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות מתקדמות נגד טילים וכטב"מים איראניים

דורון פסקין

עיתון הפייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות נשק הגנתיות

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026
דיווח איראני: הועברה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, ההצעה הועברה לפקיסטן בחמישי בערב

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
האם טראמפ יחליט על מעבר לתקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למצור הימי השפעה משמעותית על הכלכלה האיראנית, אך קצב ההידרדרות אינו מהיר דיו מבחינת נשיא ארה"ב, המבקש להביא לתוצאות מיידיות יותר שיביאו לכיפוף עמדותיה של איראן בסוגיית הגרעין

סמל ליאם בן חמו ז"ל
לוחם בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל ליאם בן חמו ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "עתיד המפרץ – ללא אמריקה"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם מסר כתוב לרגל יום המפרץ הבין-לאומי, שבו טען כי מיליוני איראנים רואים ביכולותיה של איראן, ובהן יכולות גרעין וטילים – "נכסים לאומיים שיש להגן עליהם כפי שמגינים על גבולות המדינה"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 16 באפריל 2026
זלנסקי: אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה

דורון פסקין

לאחר שיחה שנערכה אתמול בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה, נמסר מהצד הרוסי כי הועלתה הצעה להפסקת אש זמנית לרגל חגיגות הניצחון על גרמניה הנאצית. בתגובה לכך, נשיא אוקראינה הבהיר כי עמדת מדינתו היא קידום הפסקת אש ארוכת טווח, ולא מהלך זמני בלבד

