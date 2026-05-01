גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למצור הימי השפעה משמעותית על הכלכלה האיראנית, אך קצב ההידרדרות אינו מהיר דיו מבחינת נשיא ארה"ב, המבקש להביא לתוצאות מיידיות יותר שיביאו לכיפוף עמדותיה של איראן בסוגיית הגרעין
יוני בן מנחם | 1 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
האם טראמפ יחליט על מעבר לתקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, רמז אמש בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי וושינגטון אינה שוללת חזרה ללחימה נגד איראן. "אני לא יודע אם אנחנו צריכים את זה", אמר בהתייחס לאפשרות של פעולה נוספת. "ייתכן שנצטרך את זה".
טראמפ התייחס גם לסוגיית החומר המועשר שנותר בידי איראן לאחר התקיפות האמריקניות. לדבריו, "ניקח אותו בדרך זו או אחרת. או שהם ייתנו לנו אותו או שניקח אותו". הוא שב והדגיש כי מבחינתו הסוגיה המרכזית היא מניעת נשק גרעיני מאיראן: "אסור לתת לאיראן נשק גרעיני. אם מסכימים שלאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אז מה שעשיתי בוצע באופן מושלם".
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול כי מפקדי הצבא האמריקני, ובראשם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, יציגו בפני טראמפ אפשרויות לפעולה צבאית נוספת נגד איראן.
