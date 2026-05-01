כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למצור הימי השפעה משמעותית על הכלכלה האיראנית, אך קצב ההידרדרות אינו מהיר דיו מבחינת נשיא ארה"ב, המבקש להביא לתוצאות מיידיות יותר שיביאו לכיפוף עמדותיה של איראן בסוגיית הגרעין

יוני בן מנחם | 1 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

האם טראמפ יחליט על מעבר לתקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, רמז אמש בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי וושינגטון אינה שוללת חזרה ללחימה נגד איראן. "אני לא יודע אם אנחנו צריכים את זה", אמר בהתייחס לאפשרות של פעולה נוספת. "ייתכן שנצטרך את זה".

טראמפ התייחס גם לסוגיית החומר המועשר שנותר בידי איראן לאחר התקיפות האמריקניות. לדבריו, "ניקח אותו בדרך זו או אחרת. או שהם ייתנו לנו אותו או שניקח אותו". הוא שב והדגיש כי מבחינתו הסוגיה המרכזית היא מניעת נשק גרעיני מאיראן: "אסור לתת לאיראן נשק גרעיני. אם מסכימים שלאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אז מה שעשיתי בוצע באופן מושלם".

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול כי מפקדי הצבא האמריקני, ובראשם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, יציגו בפני טראמפ אפשרויות לפעולה צבאית נוספת נגד איראן.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025 | צילום: CARLOS BARRIA/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סמל ליאם בן חמו ז"ל
לוחם בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל ליאם בן חמו ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "עתיד המפרץ – ללא אמריקה"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם מסר כתוב לרגל יום המפרץ הבין-לאומי, שבו טען כי מיליוני איראנים רואים ביכולותיה של איראן, ובהן יכולות גרעין וטילים – "נכסים לאומיים שיש להגן עליהם כפי שמגינים על גבולות המדינה"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 16 באפריל 2026
זלנסקי: אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה

דורון פסקין

לאחר שיחה שנערכה אתמול בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה, נמסר מהצד הרוסי כי הועלתה הצעה להפסקת אש זמנית לרגל חגיגות הניצחון על גרמניה הנאצית. בתגובה לכך, נשיא אוקראינה הבהיר כי עמדת מדינתו היא קידום הפסקת אש ארוכת טווח, ולא מהלך זמני בלבד

המשטרה הבריטית בזירת האירוע, 29 באפריל 2026 | צילום: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images
החשוד בפיגוע נגד שני היהודים בלונדון: אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה

דורון פסקין

משטרת לונדון חוקרת האם החשוד היה מעורב באירוע דקירה נוסף כשעתיים לפני הפיגוע; ממשלת בריטניה הודיעה על תוספת של 25 מיליון ליש"ט לאבטחת הקהילות היהודיות במדינה

מפעל נפט באי ח'ארג באיראן, 12 במרץ 2017
הנפט מזנק לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2022

דורון פסקין

מחיר חבית הנפט ממשיך לטפס על רקע אי הוודאות והמשך המצור הימי על איראן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון
פרשנים בלבנון מזהירים מפני פגישה של עאון עם נתניהו

יוני בן מנחם

לדברי פרשנים לבנונים שהתבטאו בכלי תקשורת במדינה, מהלך כזה נתפס כמסוכן, על רקע המצב השברירי בלבנון והחשש כי הוא עלול להוביל להסלמה ואף להידרדרות למלחמת אזרחים

שתפו: