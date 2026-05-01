דיווח: ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות מתקדמות נגד טילים וכטב"מים איראניים

עיתון הפייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות נשק הגנתיות מתקדמות במטרה לסייע לה להתמודד עם מתקפת הטילים והכטב"מים האיראנית במהלך המלחמה.

לפי העיתון, מדובר ב"אחד הביטויים הצבאיים המשמעותיים ביותר עד כה לברית הביטחונית" שנבנתה בין ישראל לאיחוד האמירויות מאז חתימת הסכמי אברהם.

לפי הדיווח, ישראל העבירה לאמירויות מערכת מעקב מתקדמת בשם Spectro, המסייעת באיתור כטב"מים מתקרבים, בעיקר כטב"מי שאהד איראניים, ממרחק של עד כ-20 קילומטרים. לצד זאת, על פי מקורות המעורים בפרטים, נשלחה גם גרסה של מערכת הלייזר "קרן ברזל", מתוצרת אלביט, שנועדה ליירט רקטות קצרות טווח וכטב"מים באמצעות קרן לייזר. המערכת הופעלה בישראל מוקדם יותר השנה מול ירי של חיזבאללה מלבנון, אך לפי העיתון פריסתה באמירויות לא דווחה עד כה.