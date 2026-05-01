דורון פסקין | 1 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות מתקדמות נגד טילים וכטב"מים איראניים

עיתון הפייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות נשק הגנתיות מתקדמות במטרה לסייע לה להתמודד עם מתקפת הטילים והכטב"מים האיראנית במהלך המלחמה.

לפי העיתון, מדובר ב"אחד הביטויים הצבאיים המשמעותיים ביותר עד כה לברית הביטחונית" שנבנתה בין ישראל לאיחוד האמירויות מאז חתימת הסכמי אברהם.

לפי הדיווח, ישראל העבירה לאמירויות מערכת מעקב מתקדמת בשם Spectro, המסייעת באיתור כטב"מים מתקרבים, בעיקר כטב"מי שאהד איראניים, ממרחק של עד כ-20 קילומטרים. לצד זאת, על פי מקורות המעורים בפרטים, נשלחה גם גרסה של מערכת הלייזר "קרן ברזל", מתוצרת אלביט, שנועדה ליירט רקטות קצרות טווח וכטב"מים באמצעות קרן לייזר. המערכת הופעלה בישראל מוקדם יותר השנה מול ירי של חיזבאללה מלבנון, אך לפי העיתון פריסתה באמירויות לא דווחה עד כה.

מערכת כיפת ברזל

מערכת כיפת ברזל | קרדיט: דובר צה''ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026
דיווח איראני: הועברה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, ההצעה הועברה לפקיסטן בחמישי בערב

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
האם טראמפ יחליט על מעבר לתקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למצור הימי השפעה משמעותית על הכלכלה האיראנית, אך קצב ההידרדרות אינו מהיר דיו מבחינת נשיא ארה"ב, המבקש להביא לתוצאות מיידיות יותר שיביאו לכיפוף עמדותיה של איראן בסוגיית הגרעין

סמל ליאם בן חמו ז"ל
לוחם בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל ליאם בן חמו ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "עתיד המפרץ – ללא אמריקה"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם מסר כתוב לרגל יום המפרץ הבין-לאומי, שבו טען כי מיליוני איראנים רואים ביכולותיה של איראן, ובהן יכולות גרעין וטילים – "נכסים לאומיים שיש להגן עליהם כפי שמגינים על גבולות המדינה"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 16 באפריל 2026
זלנסקי: אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה

דורון פסקין

לאחר שיחה שנערכה אתמול בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה, נמסר מהצד הרוסי כי הועלתה הצעה להפסקת אש זמנית לרגל חגיגות הניצחון על גרמניה הנאצית. בתגובה לכך, נשיא אוקראינה הבהיר כי עמדת מדינתו היא קידום הפסקת אש ארוכת טווח, ולא מהלך זמני בלבד

המשטרה הבריטית בזירת האירוע, 29 באפריל 2026 | צילום: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images
החשוד בפיגוע נגד שני היהודים בלונדון: אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה

דורון פסקין

משטרת לונדון חוקרת האם החשוד היה מעורב באירוע דקירה נוסף כשעתיים לפני הפיגוע; ממשלת בריטניה הודיעה על תוספת של 25 מיליון ליש"ט לאבטחת הקהילות היהודיות במדינה

