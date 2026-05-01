דיווח איראני: הועברה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן

על רקע המבוי הסתום במשא ומתן בין ארה״ב לאיראן, דיווחה היום סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, כי טהראן מנסה לקדם מחדש את המגעים.

לפי הדיווח, איראן העבירה לפקיסטן את "הצעתה האחרונה למשא ומתן", במסגרת המאמצים להביא לסיום המלחמה. עוד נמסר כי ההצעה הועברה ביום חמישי בערב.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס אמש במהלך שיחה עם כתבים בבית הלבן לאפשרות שוושינגטון תחזור ללחימה נגד איראן. "אני לא יודע אם אנחנו צריכים את זה", ציין טראמפ והוסיף: "ייתכן שנצטרך את זה".