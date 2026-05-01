לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, ההצעה הועברה לפקיסטן בחמישי בערב

דורון פסקין | 1 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח איראני: הועברה לארה"ב הצעה לחידוש המשא ומתן

על רקע המבוי הסתום במשא ומתן בין ארה״ב לאיראן, דיווחה היום סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, אירנא, כי טהראן מנסה לקדם מחדש את המגעים.

לפי הדיווח, איראן העבירה לפקיסטן את "הצעתה האחרונה למשא ומתן", במסגרת המאמצים להביא לסיום המלחמה. עוד נמסר כי ההצעה הועברה ביום חמישי בערב.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס אמש במהלך שיחה עם כתבים בבית הלבן לאפשרות שוושינגטון תחזור ללחימה נגד איראן. "אני לא יודע אם אנחנו צריכים את זה", ציין טראמפ והוסיף: "ייתכן שנצטרך את זה".

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026 | צילום: CYRIL ZINGARO / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מערכת כיפת ברזל
דיווח: ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות מתקדמות נגד טילים וכטב"מים איראניים

דורון פסקין

עיתון הפייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ישראל שלחה לאיחוד האמירויות מערכות נשק הגנתיות

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
האם טראמפ יחליט על מעבר לתקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למצור הימי השפעה משמעותית על הכלכלה האיראנית, אך קצב ההידרדרות אינו מהיר דיו מבחינת נשיא ארה"ב, המבקש להביא לתוצאות מיידיות יותר שיביאו לכיפוף עמדותיה של איראן בסוגיית הגרעין

סמל ליאם בן חמו ז"ל
לוחם בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל ליאם בן חמו ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "עתיד המפרץ – ללא אמריקה"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם מסר כתוב לרגל יום המפרץ הבין-לאומי, שבו טען כי מיליוני איראנים רואים ביכולותיה של איראן, ובהן יכולות גרעין וטילים – "נכסים לאומיים שיש להגן עליהם כפי שמגינים על גבולות המדינה"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 16 באפריל 2026
זלנסקי: אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה

דורון פסקין

לאחר שיחה שנערכה אתמול בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה, נמסר מהצד הרוסי כי הועלתה הצעה להפסקת אש זמנית לרגל חגיגות הניצחון על גרמניה הנאצית. בתגובה לכך, נשיא אוקראינה הבהיר כי עמדת מדינתו היא קידום הפסקת אש ארוכת טווח, ולא מהלך זמני בלבד

המשטרה הבריטית בזירת האירוע, 29 באפריל 2026 | צילום: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images
החשוד בפיגוע נגד שני היהודים בלונדון: אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה

דורון פסקין

משטרת לונדון חוקרת האם החשוד היה מעורב באירוע דקירה נוסף כשעתיים לפני הפיגוע; ממשלת בריטניה הודיעה על תוספת של 25 מיליון ליש"ט לאבטחת הקהילות היהודיות במדינה

