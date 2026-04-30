המנהיג העליון של איראן פרסם מסר כתוב לרגל יום המפרץ הבין-לאומי, שבו טען כי מיליוני איראנים רואים ביכולותיה של איראן, ובהן יכולות גרעין וטילים – "נכסים לאומיים שיש להגן עליהם כפי שמגינים על גבולות המדינה"
דורון פסקין | 30 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
מוג'תבא ח'מינאי: "עתיד המפרץ – ללא אמריקה"
המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום מסר כתוב לרגל "יום המפרץ הפרסי הלאומי", שבו קשר בין המלחמה במפרץ לבין מה שתיאר כראשיתו של סדר אזורי חדש במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז.
בהודעה, שפורסמה בכלי תקשורת איראניים רשמיים, הוצג המפרץ הפרסי לא רק כמרחב ימי וכלכלי, אלא כנכס אסטרטגי, היסטורי וזהותי של איראן ושל עמי האזור.
ח'מינאי כתב כי המפרץ הפרסי הוא "מתנה" ו"ברכה ייחודית" לאומות המוסלמיות באזור, ובמיוחד לעם האיראני. לדבריו, חשיבותו חורגת מגבולות הגאוגרפיה, משום שהוא "עיצב חלק מזהותנו ומהציוויליזציה שלנו", ומשמש הן נקודת חיבור בין עמי האזור והן נתיב חיוני לכלכלה העולמית דרך מצר הורמוז וים עומאן.
