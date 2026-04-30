הנפט מזנק לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2022

מחירי הנפט מזנקים היום לרמות הגבוהות ביותר מאז 2022. העלייה החדה נרשמת על רקע החשש מהמשך המצור הימי האמריקני על איראן, שעשוי להתרחב גם לאפשרויות צבאיות נוספות.

בתחילת המסחר זינק מחיר חבית נפט מסוג ברנט ליותר מ-125 דולר, ובהמשך התמתן לכ-123 דולר. מחיר חבית נפט מסוג WTI הגיע בתחילת המסחר לכ-110 דולר, ובהמשך ירד מעט ונסחר סביב 108.5 דולר לחבית.

אתר החדשות Argus, המתמחה בשוק האנרגיה, דיווח היום כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ובכירי ממשלו דנו עם מנהלים בחברות אנרגיה באפשרות שהמצור על נמלי איראן יימשך חודשים, אם המגעים איתה לא יובילו לפתיחה מהירה של מצר הורמוז. לפי הבית הלבן, בפגישה שנערכה השבוע נדונו צעדים שיאפשרו להמשיך במצור, ובמקביל לצמצם את הפגיעה בצרכנים האמריקנים.