כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

צה"ל החל הלילה, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, לפעול לבלימת המשט הגדול לרצועת עזה. גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ההחלטה לפעול נגד המשט במים בין-לאומיים, הרחק מחופי ישראל, התקבלה בשל היקפו החריג – יותר מ-100 כלי שייט וכאלף פעילים

יוני בן מנחם | 30 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

גורמים בכירים בירושלים: חמאס יזם את המשט במטרה להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפרקו מנשק

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי צה"ל החל לאכוף הלילה את הסגר הימי הביטחוני על רצועת עזה, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, וכי כוחותיו נשלחו ללב ים כדי לבלום את המשט הגדול שארגן חמאס.

מדובר במשט המכונה "משט החוסן העולמי", או "צומוד" בערבית, שמטרתו הרשמית היא "לשבור את המצור על רצועת עזה". ואולם, לדברי אותם גורמים, יעדו האמיתי הוא להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפירוק חמאס מנשקו, לאתגר את ישראל, ליצור עימות ימי מתוקשר ולהפעיל עליה לחץ בין-לאומי. אתמול הטיל שר הביטחון, ישראל כ"ץ, סנקציות על קמפיין שנועד לגייס כספים עבור המשט.

לדברי גורמים בכירים במערכת הביטחון, החלטת הדרג המדיני להורות לצה"ל להשתלט על המשט ולבלום אותו במרחק רב מישראל, עוד במים בין-לאומיים, התקבלה בשל היקפו החריג: יותר ממאה כלי שייט וכאלף פעילים. רוב כלי השייט היו אמורים להגיע לאזור חופי עזה רק בשבוע הבא, אולם ישראל החליטה להקדים תרופה למכה ולשבש את המשט כבר באזור כרתים, בשלב מוקדם של דרכו לרצועה.

אירוע ההשקה של המשט לעזה בברצלונה, 12 באפריל 2026

אירוע ההשקה של המשט לעזה בברצלונה, 12 באפריל 2026 | צילום: Josep LAGO / AFP via Getty Images

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון
כתב אישום נגד תושב הצפון שנשבע אמונים לדאע״ש ותכנן לבצע פיגוע

צוות מגזין אפוק

בחקירתו של צעיר מנחף שבגליל התברר כי ניסה לרכוש נשק לטובת פיגוע שתכנן נגד חיילי צה"ל

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
דוח חדש: על רקע העימותים האזוריים – טורקיה מפתחת את מערך הטילים שלה

דורון פסקין

דוח של המכון הבין-לאומי למחקרים אסטרטגיים, IISS, מצביע על שינוי באסטרטגיה הטורקית – מהתמקדות בפיתוח כטב"מים, לפיתוח תעשיית הטילים בליסטיים המתקדמים וטילי שיוט

כוחות משטרה בזירת התקיפה, 29 באפריל 2026
תקיפה אנטישמית בלונדון – שני חרדים הותקפו ליד בית כנסת

דורון פסקין

השניים פונו לבית חולים במצב יציב. ראש ממשלת בריטניה: "מתקפה מזעזעת לחלוטין; התקפות על הקהילה היהודית שלנו הן התקפות על בריטניה"

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
דיווח: ההצעה של מועצת השלום לפירוז רצועת עזה

יוני בן מנחם

לפי דיווח בעיתון א-שרק אלאווסט, המזוהה עם בית המלוכה הסעודי, התוכנית כוללת 15 סעיפים העוסקים בהיבטים מדיניים, ביטחוניים וכלכליים

סימון כראם
גורמי ביטחון מעריכים: במידה ותחול התקדמות במגעים עם לבנון, חיזבאללה עשוי לפגוע בבכירים לבנונים

יוני בן מנחם

בישראל מעריכים כי חיזבאללה עלול לנסות ולסכל את המשא ומתן בין לבנון לישראל באמצעות פגיעה בסימון כראם, ראש המשלחת הלבנונית לשיחות השלום. גורמים בוועדת חוץ וביטחון מסרו: גם הנשיא עאון על הכוונת של ארגון הטרור

ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי, 30 במאי 2023
ארה"ב: כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר בגין איום על הנשיא טראמפ

דורון פסקין

כתב האישום מתבסס על תמונה שפרסם ג'יימס קומי ברשתות החברתיות, הכוללת לטענת התביעה רמזים לפגיעה בנשיא ארה"ב. קומי מסר בתגובה: "אני עדיין חף מפשע, אני עדיין לא מפחד, ואני עדיין מאמין במערכת המשפט הפדרלית העצמאית"

שתפו: