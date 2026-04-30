גורמים בכירים בירושלים: חמאס יזם את המשט במטרה להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפרקו מנשק

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי צה"ל החל לאכוף הלילה את הסגר הימי הביטחוני על רצועת עזה, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, וכי כוחותיו נשלחו ללב ים כדי לבלום את המשט הגדול שארגן חמאס.

מדובר במשט המכונה "משט החוסן העולמי", או "צומוד" בערבית, שמטרתו הרשמית היא "לשבור את המצור על רצועת עזה". ואולם, לדברי אותם גורמים, יעדו האמיתי הוא להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפירוק חמאס מנשקו, לאתגר את ישראל, ליצור עימות ימי מתוקשר ולהפעיל עליה לחץ בין-לאומי. אתמול הטיל שר הביטחון, ישראל כ"ץ, סנקציות על קמפיין שנועד לגייס כספים עבור המשט.