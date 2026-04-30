צה"ל החל הלילה, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, לפעול לבלימת המשט הגדול לרצועת עזה. גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ההחלטה לפעול נגד המשט במים בין-לאומיים, הרחק מחופי ישראל, התקבלה בשל היקפו החריג – יותר מ-100 כלי שייט וכאלף פעילים
יוני בן מנחם | 30 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳
גורמים בכירים בירושלים: חמאס יזם את המשט במטרה להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפרקו מנשק
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי צה"ל החל לאכוף הלילה את הסגר הימי הביטחוני על רצועת עזה, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, וכי כוחותיו נשלחו ללב ים כדי לבלום את המשט הגדול שארגן חמאס.
מדובר במשט המכונה "משט החוסן העולמי", או "צומוד" בערבית, שמטרתו הרשמית היא "לשבור את המצור על רצועת עזה". ואולם, לדברי אותם גורמים, יעדו האמיתי הוא להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפירוק חמאס מנשקו, לאתגר את ישראל, ליצור עימות ימי מתוקשר ולהפעיל עליה לחץ בין-לאומי. אתמול הטיל שר הביטחון, ישראל כ"ץ, סנקציות על קמפיין שנועד לגייס כספים עבור המשט.
לדברי גורמים בכירים במערכת הביטחון, החלטת הדרג המדיני להורות לצה"ל להשתלט על המשט ולבלום אותו במרחק רב מישראל, עוד במים בין-לאומיים, התקבלה בשל היקפו החריג: יותר ממאה כלי שייט וכאלף פעילים. רוב כלי השייט היו אמורים להגיע לאזור חופי עזה רק בשבוע הבא, אולם ישראל החליטה להקדים תרופה למכה ולשבש את המשט כבר באזור כרתים, בשלב מוקדם של דרכו לרצועה.
