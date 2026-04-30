כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משטרת לונדון חוקרת האם החשוד היה מעורב באירוע דקירה נוסף כשעתיים לפני הפיגוע; ממשלת בריטניה הודיעה על תוספת של 25 מיליון ליש"ט לאבטחת הקהילות היהודיות במדינה

דורון פסקין | 30 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

החשוד בפיגוע נגד שני היהודים בלונדון: אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה

משטרת לונדון פרסמה הלילה מידע נוסף על החשוד בפיגוע הטרור שבוצע אתמול בשכונת גולדרס גרין, בו נפצעו שני יהודים בדקירות סכין. לפי המשטרה, המפגע הוא אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה.

החשוד, שנפצע במהלך מעצרו ופונה לקבלת טיפול רפואי, שוחרר מבית החולים ומוחזק כעת במעצר בתחנת משטרה בלונדון בחשד לניסיון רצח. במסגרת החקירה נערכו חיפושים ב"כתובת בדרום-מזרח לונדון".

אמש פורסמה ברשתות החברתיות הודעת לקיחת אחריות על הפיגוע בגולדרס גרין מטעם ארגון המזוהה עם משמרות המהפכה של איראן, בשם "חרכת אסחאב אל-יאמין אל-אסלאמיה". עם זאת, בשלב זה הרשויות בבריטניה אינן מאשרות קשר בין הפיגוע לבין איראן.

המשטרה הבריטית בזירת האירוע, 29 באפריל 2026 | צילום: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images

שתפו: