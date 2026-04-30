החשוד בפיגוע נגד שני היהודים בלונדון: אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה

משטרת לונדון פרסמה הלילה מידע נוסף על החשוד בפיגוע הטרור שבוצע אתמול בשכונת גולדרס גרין, בו נפצעו שני יהודים בדקירות סכין. לפי המשטרה, המפגע הוא אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה.

החשוד, שנפצע במהלך מעצרו ופונה לקבלת טיפול רפואי, שוחרר מבית החולים ומוחזק כעת במעצר בתחנת משטרה בלונדון בחשד לניסיון רצח. במסגרת החקירה נערכו חיפושים ב"כתובת בדרום-מזרח לונדון".

אמש פורסמה ברשתות החברתיות הודעת לקיחת אחריות על הפיגוע בגולדרס גרין מטעם ארגון המזוהה עם משמרות המהפכה של איראן, בשם "חרכת אסחאב אל-יאמין אל-אסלאמיה". עם זאת, בשלב זה הרשויות בבריטניה אינן מאשרות קשר בין הפיגוע לבין איראן.