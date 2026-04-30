לדברי פרשנים לבנונים שהתבטאו בכלי תקשורת במדינה, מהלך כזה נתפס כמסוכן, על רקע המצב השברירי בלבנון והחשש כי הוא עלול להוביל להסלמה ואף להידרדרות למלחמת אזרחים
יוני בן מנחם | 30 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
פרשנים בלבנון מזהירים מפני פגישה של עאון עם נתניהו
פרשנים בלבנון מותחים בתקשורת הלבנונית ביקורת חריפה על האפשרות שנשיא לבנון, ג'וזף עאון, יקדם מהלך של פגישה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, או אף הסכם שלום עם ישראל.
לדבריהם, ההיסטוריה הארוכה והמדממת של העימותים בין לבנון לישראל, שכללה מלחמות, הרס, עקירה ואבדות כבדות, אינה מאפשרת בשלב זה מהלך מדיני מסוג זה, שייתפס כבגידה מוסרית ולאומית.
אותם פרשנים אף מעלים שאלות באשר למניעי המהלך האפשרי: האם מדובר בשאיפה של עאון ל"גבורה אישית", בדומה לזו שיוחסה לנשיא מצרים, אנואר סאדאת, או שמא מדובר בהתחייבות מוקדמת שניתנה לארה"ב כתנאי לתמיכתה בבחירתו לנשיא.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו