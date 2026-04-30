לדברי פרשנים לבנונים שהתבטאו בכלי תקשורת במדינה, מהלך כזה נתפס כמסוכן, על רקע המצב השברירי בלבנון והחשש כי הוא עלול להוביל להסלמה ואף להידרדרות למלחמת אזרחים

יוני בן מנחם | 30 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

פרשנים בלבנון מזהירים מפני פגישה של עאון עם נתניהו

פרשנים בלבנון מותחים בתקשורת הלבנונית ביקורת חריפה על האפשרות שנשיא לבנון, ג'וזף עאון, יקדם מהלך של פגישה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, או אף הסכם שלום עם ישראל.

לדבריהם, ההיסטוריה הארוכה והמדממת של העימותים בין לבנון לישראל, שכללה מלחמות, הרס, עקירה ואבדות כבדות, אינה מאפשרת בשלב זה מהלך מדיני מסוג זה, שייתפס כבגידה מוסרית ולאומית.

אותם פרשנים אף מעלים שאלות באשר למניעי המהלך האפשרי: האם מדובר בשאיפה של עאון ל"גבורה אישית", בדומה לזו שיוחסה לנשיא מצרים, אנואר סאדאת, או שמא מדובר בהתחייבות מוקדמת שניתנה לארה"ב כתנאי לתמיכתה בבחירתו לנשיא.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images, Nir Elias / POOL / AFP via Getty Images

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 16 באפריל 2026
זלנסקי: אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה

דורון פסקין

לאחר שיחה שנערכה אתמול בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה, נמסר מהצד הרוסי כי הועלתה הצעה להפסקת אש זמנית לרגל חגיגות הניצחון על גרמניה הנאצית. בתגובה לכך, נשיא אוקראינה הבהיר כי עמדת מדינתו היא קידום הפסקת אש ארוכת טווח, ולא מהלך זמני בלבד

המשטרה הבריטית בזירת האירוע, 29 באפריל 2026 | צילום: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images
החשוד בפיגוע נגד שני היהודים בלונדון: אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה

דורון פסקין

משטרת לונדון חוקרת האם החשוד היה מעורב באירוע דקירה נוסף כשעתיים לפני הפיגוע; ממשלת בריטניה הודיעה על תוספת של 25 מיליון ליש"ט לאבטחת הקהילות היהודיות במדינה

מפעל נפט באי ח'ארג באיראן, 12 במרץ 2017
הנפט מזנק לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2022

דורון פסקין

מחיר חבית הנפט ממשיך לטפס על רקע אי הוודאות והמשך המצור הימי על איראן

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון
כתב אישום נגד תושב הצפון שנשבע אמונים לדאע״ש ותכנן לבצע פיגוע

צוות מגזין אפוק

בחקירתו של צעיר מנחף שבגליל התברר כי ניסה לרכוש נשק לטובת פיגוע שתכנן נגד חיילי צה"ל

אירוע ההשקה של המשט לעזה בברצלונה, 12 באפריל 2026
גורמים בכירים בירושלים: חמאס יזם את המשט במטרה להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפרקו מנשק

יוני בן מנחם

צה"ל החל הלילה, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, לפעול לבלימת המשט הגדול לרצועת עזה. גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ההחלטה לפעול נגד המשט במים בין-לאומיים, הרחק מחופי ישראל, התקבלה בשל היקפו החריג – יותר מ-100 כלי שייט וכאלף פעילים

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
דוח חדש: על רקע העימותים האזוריים – טורקיה מפתחת את מערך הטילים שלה

דורון פסקין

דוח של המכון הבין-לאומי למחקרים אסטרטגיים, IISS, מצביע על שינוי באסטרטגיה הטורקית – מהתמקדות בפיתוח כטב"מים, לפיתוח תעשיית הטילים בליסטיים המתקדמים וטילי שיוט

