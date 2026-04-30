פרשנים בלבנון מזהירים מפני פגישה של עאון עם נתניהו

פרשנים בלבנון מותחים בתקשורת הלבנונית ביקורת חריפה על האפשרות שנשיא לבנון, ג'וזף עאון, יקדם מהלך של פגישה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, או אף הסכם שלום עם ישראל.

לדבריהם, ההיסטוריה הארוכה והמדממת של העימותים בין לבנון לישראל, שכללה מלחמות, הרס, עקירה ואבדות כבדות, אינה מאפשרת בשלב זה מהלך מדיני מסוג זה, שייתפס כבגידה מוסרית ולאומית.