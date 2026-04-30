כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לאחר שיחה שנערכה אתמול בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה, נמסר מהצד הרוסי כי הועלתה הצעה להפסקת אש זמנית לרגל חגיגות הניצחון על גרמניה הנאצית. בתגובה לכך, נשיא אוקראינה הבהיר כי עמדת מדינתו היא קידום הפסקת אש ארוכת טווח, ולא מהלך זמני בלבד

דורון פסקין | 30 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

זלנסקי: אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כתב היום בפוסט שפרסם ב-X כי אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה ובשלום מתמשך.

דבריו נאמרו לאחר שנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

יורי אושקוב, עוזרו של פוטין לענייני מדיניות חוץ, מסר כי השניים דנו באפשרות להפסקת אש זמנית עם אוקראינה לרגל אירועי יום הניצחון על גרמניה הנאצית, הכוללים מצעד צבאי בכיכר האדומה במוסקבה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 16 באפריל 2026 | צילום: VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "עתיד המפרץ – ללא אמריקה"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם מסר כתוב לרגל יום המפרץ הבין-לאומי, שבו טען כי מיליוני איראנים רואים ביכולותיה של איראן, ובהן יכולות גרעין וטילים – "נכסים לאומיים שיש להגן עליהם כפי שמגינים על גבולות המדינה"

המשטרה הבריטית בזירת האירוע, 29 באפריל 2026 | צילום: JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images
החשוד בפיגוע נגד שני היהודים בלונדון: אזרח בריטי בן 45, יליד סומליה

דורון פסקין

משטרת לונדון חוקרת האם החשוד היה מעורב באירוע דקירה נוסף כשעתיים לפני הפיגוע; ממשלת בריטניה הודיעה על תוספת של 25 מיליון ליש"ט לאבטחת הקהילות היהודיות במדינה

מפעל נפט באי ח'ארג באיראן, 12 במרץ 2017
הנפט מזנק לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2022

דורון פסקין

מחיר חבית הנפט ממשיך לטפס על רקע אי הוודאות והמשך המצור הימי על איראן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון
פרשנים בלבנון מזהירים מפני פגישה של עאון עם נתניהו

יוני בן מנחם

לדברי פרשנים לבנונים שהתבטאו בכלי תקשורת במדינה, מהלך כזה נתפס כמסוכן, על רקע המצב השברירי בלבנון והחשש כי הוא עלול להוביל להסלמה ואף להידרדרות למלחמת אזרחים

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון
כתב אישום נגד תושב הצפון שנשבע אמונים לדאע״ש ותכנן לבצע פיגוע

צוות מגזין אפוק

בחקירתו של צעיר מנחף שבגליל התברר כי ניסה לרכוש נשק לטובת פיגוע שתכנן נגד חיילי צה"ל

אירוע ההשקה של המשט לעזה בברצלונה, 12 באפריל 2026
גורמים בכירים בירושלים: חמאס יזם את המשט במטרה להסיט את תשומת הלב מהכוונה לפרקו מנשק

יוני בן מנחם

צה"ל החל הלילה, בהתאם להחלטת הדרג המדיני, לפעול לבלימת המשט הגדול לרצועת עזה. גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ההחלטה לפעול נגד המשט במים בין-לאומיים, הרחק מחופי ישראל, התקבלה בשל היקפו החריג – יותר מ-100 כלי שייט וכאלף פעילים

שתפו: