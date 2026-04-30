לאחר שיחה שנערכה אתמול בין נשיא ארה"ב לנשיא רוסיה, נמסר מהצד הרוסי כי הועלתה הצעה להפסקת אש זמנית לרגל חגיגות הניצחון על גרמניה הנאצית. בתגובה לכך, נשיא אוקראינה הבהיר כי עמדת מדינתו היא קידום הפסקת אש ארוכת טווח, ולא מהלך זמני בלבד
דורון פסקין | 30 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
זלנסקי: אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כתב היום בפוסט שפרסם ב-X כי אוקראינה תומכת בהפסקת אש ארוכת טווח עם רוסיה ובשלום מתמשך.
דבריו נאמרו לאחר שנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
יורי אושקוב, עוזרו של פוטין לענייני מדיניות חוץ, מסר כי השניים דנו באפשרות להפסקת אש זמנית עם אוקראינה לרגל אירועי יום הניצחון על גרמניה הנאצית, הכוללים מצעד צבאי בכיכר האדומה במוסקבה.
