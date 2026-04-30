בחקירתו של צעיר מנחף שבגליל התברר כי ניסה לרכוש נשק לטובת פיגוע שתכנן נגד חיילי צה"ל

צוות מגזין אפוק | 30 באפריל 2026 | חדשות | 0 דק׳

כתב אישום נגד תושב הצפון שנשבע אמונים לדאע״ש ותכנן לבצע פיגוע

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו בשבועות האחרונים את מוחמד עבד אל-גני, צעיר כבן 20 מנחף שבגליל.

מחקירתו בשב"כ ובימ"ר צפון עלה כי נשבע אמונים לדאע"ש, ניסה לרכוש נשק ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בעיר כרמיאל.

עוד נמסר כי במהלך מעצרו נתפסו בחדרו כרזות וסמלים שונים המעידים על זיקתו לארגון הטרור ועל העניין שגילה בו.

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון | צילום: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

