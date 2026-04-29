בשלב זה לא ברור מצבם של השניים שהותקפו. ראש ממשלת בריטניה: "מתקפה מזעזעת לחלוטין; התקפות על הקהילה היהודית שלנו הן התקפות על בריטניה"
דורון פסקין | 29 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
תקיפה אנטישמית בלונדון – שני חרדים הותקפו ליד בית כנסת
שני יהודים חרדים הותקפו היום בצהריים באמצעות סכין ליד בית כנסת בשכונה גולדרס גרין בלונדון. מצבם בשלב זה לא ברור. לפי תיעודים שעלו לרשתות, הדוקר נעצר על ידי המשטרה בזירה.
ארגון הביטחון היהודי בבריטניה (CST) הודיע כי הוא פועל "בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה" בעקבות הדיווח על תקיפת שני היהודים.
בפוסט שפרסם הארגון ב-X נכתב: "היום אירעה תקיפת סכינאות בגולדרס גרין. החשוד נעצר. אנו מבקשים להודות לארגון השומרים – לונדון, לארגון הצלה ולמשטרה על תגובתם המהירה. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה, וקוראים לכל מי שבידיו מידע ליצור קשר באופן מיידי עם המשטרה, שומרים ו-CST". ארגון השומרים הוא ארגון שיטור קהילתי יהודי.
