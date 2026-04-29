תקיפה אנטישמית בלונדון – שני חרדים הותקפו ליד בית כנסת

שני יהודים חרדים הותקפו היום בצהריים באמצעות סכין ליד בית כנסת בשכונה גולדרס גרין בלונדון. מצבם בשלב זה לא ברור. לפי תיעודים שעלו לרשתות, הדוקר נעצר על ידי המשטרה בזירה.

ארגון הביטחון היהודי בבריטניה (CST) הודיע כי הוא פועל "בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה" בעקבות הדיווח על תקיפת שני היהודים.