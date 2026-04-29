גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי הנשיא טראמפ דרש מנתניהו להמשיך באיפוק בלבנון ולכבד את הפסקת האש, בשל חששו שחידוש הלחימה מול חיזבאללה יסכן את המגעים בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם | 29 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

בגלל איראן: טראמפ דורש מישראל איפוק בלבנון

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי בשיחת טלפון שהתקיימה בתחילת השבוע בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, דרש טראמפ כי ישראל תמשיך לגלות איפוק בכל הנוגע ללחימה נגד חיזבאללה בלבנון, ותכבד את הפסקת האש שהוכרזה לתקופה של שלושה שבועות.

לדברי אותם גורמים, נתניהו עדכן את חברי הקבינט המצומצם בפרטי השיחה, והסביר כי טראמפ קושר בין המשא ומתן שמנהלת ארה"ב עם איראן לבין המצב בלבנון. חידוש הלחימה נגד חיזבאללה או ביצוע פעולות עצימות לאכיפת הפסקת האש עשויים לסכן את המגעים עם האיראנים, המעוניינים בהסכם שיכלול גם את לבנון. לכן, חשוב שישראל לא תיתפס בעיני טראמפ כמי שמסכלת את המשא ומתן עם איראן. עוד צוין כי חופש הפעולה שניתן לישראל על ידי טראמפ מוגבל ל"סיכול איומים מיידיים ואיומים מתהווים" בלבנון, וזהו ההסדר שסוכם עם ארה"ב ועם לבנון.

עוד נמסר כי במהלך השיחה עם טראמפ ניסה נתניהו להרחיב את מרחב הפעולה של צה"ל בלבנון. הוא הסביר כי חיזבאללה מפר באופן שיטתי את הפסקת האש, ומנצל את הלחץ האמריקני על ישראל לשמור עליה כדי להגביר את הפגיעה בחיילי צה"ל ואת הירי לעבר יישובי הצפון. עם זאת, טראמפ עמד על כך שישראל תבליג ותימנע מכל פעולה שעשויה לסכן בשלב זה את הפסקת האש.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

