עובד בחברה קבלנית מטעם משרד הביטחון נהרג בדרום לבנון

אוקראינה טוענת כי משלוחי תבואה שמקורם בשטחים אוקראיניים שנכבשו על ידי רוסיה נמכרים לישראל. נשיא אוקראינה טען היום כי ספינה נוספת הגיעה לנמל חיפה, לאחר שספינה אחרת הגיעה לישראל בשבוע שעבר. אתמול הגיב שר החוץ גדעון סער לפוסט של שר החוץ האוקראיני וכתב: "טענות אינן ראיות"