העובד, אזרח ישראלי ששמו טרם הותר לפרסום, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בכלי הנדסי שהפעיל
צוות מגזין אפוק | 28 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
עובד בחברה קבלנית מטעם משרד הביטחון נהרג בדרום לבנון
הערב התיר צה"ל לפרסום כי "כחלק מפעילות צה"ל וכוחות הביטחון בדרום לבנון, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג מוקדם יותר היום".
עוד צוין כי "הודעה נמסרה למשפחתו על ידי משטרת ישראל. צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה".
ההרוג, ששמו עדיין לא פורסם, הוא אזרח ישראלי, עובד משרד הביטחון שנפגע מרחפן נפץ בעת שהפעיל כלי הנדסי בכפר עייתרון בדרום לבנון. בנו של ההרוג נפצע קל מרסיסים.
