העובד, אזרח ישראלי ששמו טרם הותר לפרסום, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בכלי הנדסי שהפעיל

צוות מגזין אפוק | 28 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

עובד בחברה קבלנית מטעם משרד הביטחון נהרג בדרום לבנון

הערב התיר צה"ל לפרסום כי "כחלק מפעילות צה"ל וכוחות הביטחון בדרום לבנון, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג מוקדם יותר היום".

עוד צוין כי "הודעה נמסרה למשפחתו על ידי משטרת ישראל. צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה".

ההרוג, ששמו עדיין לא פורסם, הוא אזרח ישראלי, עובד משרד הביטחון שנפגע מרחפן נפץ בעת שהפעיל כלי הנדסי בכפר עייתרון בדרום לבנון. בנו של ההרוג נפצע קל מרסיסים.

כלי רכב צה''לי בדרום לבנון, 26 באפריל 2026 | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי, קארים חאן, 27 בינואר 2025
האם קטאר שיחדה את התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבין לאומי?

דורון פסקין

מאמר מערכת בעיתון "הוול סטריט ג'ורנל" מציג עדות והקלטות שלפיהן גורמים קטארים הבטיחו "לדאוג" לקארים חאן במידה ויפעל להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. עורך דינו של חאן הכחיש את הדברים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: "איראן הודיעה לנו שהיא נמצאת במצב של קריסה"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי האיראנים ביקשו מארה"ב "לפתוח את מצר הורמוז"

נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד אאל נהיאן, 1 בדצמבר 2023
על רקע המלחמה ומשבר האנרגיה – איחוד האמירויות הודיעה על פרישה מאופ"ק

דורון פסקין

ההחלטה, שתיכנס לתוקף ב-1 במאי, תאפשר לאמירויות לייצר ולייצא נפט לפי שיקולה וללא הגבלות

נשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, 14 באפריל 2026
מתיחות בין ישראל לאוקראינה; זלנסקי מאיים בסנקציות

דורון פסקין

אוקראינה טוענת כי משלוחי תבואה שמקורם בשטחים אוקראיניים שנכבשו על ידי רוסיה נמכרים לישראל. נשיא אוקראינה טען היום כי ספינה נוספת הגיעה לנמל חיפה, לאחר שספינה אחרת הגיעה לישראל בשבוע שעבר. אתמול הגיב שר החוץ גדעון סער לפוסט של שר החוץ האוקראיני וכתב: "טענות אינן ראיות"

צינורות נפט לייצוא במתקן נפט באי האיראני ח'ארג, 2016
דיווח: איראן החלה לצמצם את תפוקת הנפט

דורון פסקין

נתונים שפורסמו על ידי Kpler – חברת מעקב אחר סחורות ואנרגיה, מצביעים על שיבושים בתעשיית הנפט האיראני. הלילה מסר מזכיר האוצר האמריקני: "תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור"

המועמד לראשות ממשלת עיראק, עלי א-זיידי
לאחר חודשים של מבוי סתום – נבחר מועמד פשרה לראשות הממשלה בעיראק

דורון פסקין

מי הוא עלי א-זיידי, ראש הממשלה המיועד שקיבל מנשיא עיראק את המנדט להקמת הממשלה?

