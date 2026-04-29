יוני בן מנחם | 29 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: ההצעה של מועצת השלום לפירוז רצועת עזה
העיתון "א-שרק אלאווסט", המזוהה עם בית המלוכה הסעודי, פרסם הבוקר פרטים על הצעה לפירוז רצועת עזה מנשקה, שלדבריו גובשה על ידי נציגי "מועצת השלום", בהם הנציב העליון ניקולאי מלאדינוב. לפי הדיווח, ההצעה נוסחה בשיתוף מתווכים ממצרים, קטאר וטורקיה, ובשיתוף ארה"ב.
על פי העיתון, ההצעה, שכותרתה "מפת דרכים" – כוללת תוכנית ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, שנכנס לתוקף ב-10 באוקטובר 2025, ומהווה חלק מהשלמת תוכנית השלום הכוללת של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עבור עזה. התוכנית כוללת 15 סעיפים העוסקים בהיבטים מדיניים, ביטחוניים וכלכליים.
מקור בכיר בחמאס מסר לעיתון כי ההצעה הועברה גם לישראל, וכי צפויות להתקיים פגישות בקהיר, ייתכן שכבר היום, לדיון בעמדות הצדדים, בהם חמאס ופלגים פלסטיניים נוספים. עם זאת, המקור נמנע מלפרט את עמדת ארגון הטרור בשלב זה, לאחר שקיים התייעצויות פנימיות. עוד דווח כי מלאדינוב צפוי לבקר בישראל בטרם הגעתו למצרים, לצורך בירור עמדתה הרשמית של ישראל.
