לפי דיווח בעיתון א-שרק אלאווסט, המזוהה עם בית המלוכה הסעודי, התוכנית כוללת 15 סעיפים העוסקים בהיבטים מדיניים, ביטחוניים וכלכליים

יוני בן מנחם | 29 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: ההצעה של מועצת השלום לפירוז רצועת עזה

העיתון "א-שרק אלאווסט", המזוהה עם בית המלוכה הסעודי, פרסם הבוקר פרטים על הצעה לפירוז רצועת עזה מנשקה, שלדבריו גובשה על ידי נציגי "מועצת השלום", בהם הנציב העליון ניקולאי מלאדינוב. לפי הדיווח, ההצעה נוסחה בשיתוף מתווכים ממצרים, קטאר וטורקיה, ובשיתוף ארה"ב.

על פי העיתון, ההצעה, שכותרתה "מפת דרכים" – כוללת תוכנית ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, שנכנס לתוקף ב-10 באוקטובר 2025, ומהווה חלק מהשלמת תוכנית השלום הכוללת של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עבור עזה. התוכנית כוללת 15 סעיפים העוסקים בהיבטים מדיניים, ביטחוניים וכלכליים.

מקור בכיר בחמאס מסר לעיתון כי ההצעה הועברה גם לישראל, וכי צפויות להתקיים פגישות בקהיר, ייתכן שכבר היום, לדיון בעמדות הצדדים, בהם חמאס ופלגים פלסטיניים נוספים. עם זאת, המקור נמנע מלפרט את עמדת ארגון הטרור בשלב זה, לאחר שקיים התייעצויות פנימיות. עוד דווח כי מלאדינוב צפוי לבקר בישראל בטרם הגעתו למצרים, לצורך בירור עמדתה הרשמית של ישראל.

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

סימון כראם
גורמי ביטחון מעריכים: במידה ותחול התקדמות במגעים עם לבנון, חיזבאללה עשוי לפגוע בבכירים לבנונים

יוני בן מנחם

בישראל מעריכים כי חיזבאללה עלול לנסות ולסכל את המשא ומתן בין לבנון לישראל באמצעות פגיעה בסימון כראם, ראש המשלחת הלבנונית לשיחות השלום. גורמים בוועדת חוץ וביטחון מסרו: גם הנשיא עאון על הכוונת של ארגון הטרור

ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי, 30 במאי 2023
ארה"ב: כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר בגין איום על הנשיא טראמפ

דורון פסקין

כתב האישום מתבסס על תמונה שפרסם ג'יימס קומי ברשתות החברתיות, הכוללת לטענת התביעה רמזים לפגיעה בנשיא ארה"ב. קומי מסר בתגובה: "אני עדיין חף מפשע, אני עדיין לא מפחד, ואני עדיין מאמין במערכת המשפט הפדרלית העצמאית"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ספטמבר 2025
בגלל איראן: טראמפ דורש מישראל איפוק בלבנון

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי הנשיא טראמפ דרש מנתניהו להמשיך באיפוק בלבנון ולכבד את הפסקת האש, בשל חששו שחידוש הלחימה מול חיזבאללה יסכן את המגעים בין ארה"ב לאיראן

כלי רכב צה''לי בדרום לבנון, 26 באפריל 2026
עובד בחברה קבלנית מטעם משרד הביטחון נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

העובד, אזרח ישראלי ששמו טרם הותר לפרסום, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בכלי הנדסי שהפעיל

התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי, קארים חאן, 27 בינואר 2025
האם קטאר שיחדה את התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבין לאומי?

דורון פסקין

מאמר מערכת בעיתון "הוול סטריט ג'ורנל" מציג עדות והקלטות שלפיהן גורמים קטארים הבטיחו "לדאוג" לקארים חאן במידה ויפעל להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. עורך דינו של חאן הכחיש את הדברים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: "איראן הודיעה לנו שהיא נמצאת במצב של קריסה"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי האיראנים ביקשו מארה"ב "לפתוח את מצר הורמוז"

