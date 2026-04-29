בישראל מעריכים כי חיזבאללה עלול לנסות ולסכל את המשא ומתן בין לבנון לישראל באמצעות פגיעה בסימון כראם, ראש המשלחת הלבנונית לשיחות השלום. גורמים בוועדת חוץ וביטחון מסרו: גם הנשיא עאון על הכוונת של ארגון הטרור
יוני בן מנחם | 29 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
גורמי ביטחון מעריכים: במידה ותחול התקדמות במגעים עם לבנון, חיזבאללה עשוי לפגוע בבכירים לבנונים
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי התקדמות במגעים המדיניים בין ישראל ללבנון עשויה להביא לניסיון של חיזבאללה לפגוע בדמויות המקושרות להנהגה הלבנונית.
יעד חדש שנמצא על הכוונת של חיזבאללה הוא סימון כראם, מי שעל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית צפוי לעמוד בראש המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל. אותם גורמים מעריכים כי ככל שהמשא ומתן יתקדם לעבר הבנות ממשיות, כך יגבר התמריץ של חיזבאללה לפעול לסיכולו, בין היתר באמצעות פגיעה בדמויות הנתפסות כמי שמקדמות קו פשרני כלפי ישראל.
כראם נחשב בשנים האחרונות לדמות בולטת ועולה בזירה הפוליטית והדיפלומטית בלבנון, ומזוהה עם גורמים התומכים בחיזוק הקשרים עם המערב, בקידום יציבות אזורית ובבחינת אפשרויות להסדרה מול ישראל.
