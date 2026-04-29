בישראל מעריכים כי חיזבאללה עלול לנסות ולסכל את המשא ומתן בין לבנון לישראל באמצעות פגיעה בסימון כראם, ראש המשלחת הלבנונית לשיחות השלום. גורמים בוועדת חוץ וביטחון מסרו: גם הנשיא עאון על הכוונת של ארגון הטרור

יוני בן מנחם | 29 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

גורמי ביטחון מעריכים: במידה ותחול התקדמות במגעים עם לבנון, חיזבאללה עשוי לפגוע בבכירים לבנונים

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי התקדמות במגעים המדיניים בין ישראל ללבנון עשויה להביא לניסיון של חיזבאללה לפגוע בדמויות המקושרות להנהגה הלבנונית.

יעד חדש שנמצא על הכוונת של חיזבאללה הוא סימון כראם, מי שעל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית צפוי לעמוד בראש המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל. אותם גורמים מעריכים כי ככל שהמשא ומתן יתקדם לעבר הבנות ממשיות, כך יגבר התמריץ של חיזבאללה לפעול לסיכולו, בין היתר באמצעות פגיעה בדמויות הנתפסות כמי שמקדמות קו פשרני כלפי ישראל.

כראם נחשב בשנים האחרונות לדמות בולטת ועולה בזירה הפוליטית והדיפלומטית בלבנון, ומזוהה עם גורמים התומכים בחיזוק הקשרים עם המערב, בקידום יציבות אזורית ובבחינת אפשרויות להסדרה מול ישראל.

סימון כראם

סימון כראם

ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי, 30 במאי 2023
ארה"ב: כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר בגין איום על הנשיא טראמפ

דורון פסקין

כתב האישום מתבסס על תמונה שפרסם ג'יימס קומי ברשתות החברתיות, הכוללת לטענת התביעה רמזים לפגיעה בנשיא ארה"ב. קומי מסר בתגובה: "אני עדיין חף מפשע, אני עדיין לא מפחד, ואני עדיין מאמין במערכת המשפט הפדרלית העצמאית"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ספטמבר 2025
בגלל איראן: טראמפ דורש מישראל איפוק בלבנון

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי הנשיא טראמפ דרש מנתניהו להמשיך באיפוק בלבנון ולכבד את הפסקת האש, בשל חששו שחידוש הלחימה מול חיזבאללה יסכן את המגעים בין ארה"ב לאיראן

כלי רכב צה''לי בדרום לבנון, 26 באפריל 2026
עובד בחברה קבלנית מטעם משרד הביטחון נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

העובד, אזרח ישראלי ששמו טרם הותר לפרסום, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בכלי הנדסי שהפעיל

התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי, קארים חאן, 27 בינואר 2025
האם קטאר שיחדה את התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבין לאומי?

דורון פסקין

מאמר מערכת בעיתון "הוול סטריט ג'ורנל" מציג עדות והקלטות שלפיהן גורמים קטארים הבטיחו "לדאוג" לקארים חאן במידה ויפעל להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. עורך דינו של חאן הכחיש את הדברים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: "איראן הודיעה לנו שהיא נמצאת במצב של קריסה"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי האיראנים ביקשו מארה"ב "לפתוח את מצר הורמוז"

נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד אאל נהיאן, 1 בדצמבר 2023
על רקע המלחמה ומשבר האנרגיה – איחוד האמירויות הודיעה על פרישה מאופ"ק

דורון פסקין

ההחלטה, שתיכנס לתוקף ב-1 במאי, תאפשר לאמירויות לייצר ולייצא נפט לפי שיקולה וללא הגבלות

