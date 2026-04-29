גורמי ביטחון מעריכים: במידה ותחול התקדמות במגעים עם לבנון, חיזבאללה עשוי לפגוע בבכירים לבנונים

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי התקדמות במגעים המדיניים בין ישראל ללבנון עשויה להביא לניסיון של חיזבאללה לפגוע בדמויות המקושרות להנהגה הלבנונית.

יעד חדש שנמצא על הכוונת של חיזבאללה הוא סימון כראם, מי שעל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית צפוי לעמוד בראש המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל. אותם גורמים מעריכים כי ככל שהמשא ומתן יתקדם לעבר הבנות ממשיות, כך יגבר התמריץ של חיזבאללה לפעול לסיכולו, בין היתר באמצעות פגיעה בדמויות הנתפסות כמי שמקדמות קו פשרני כלפי ישראל.