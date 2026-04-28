מאמר מערכת בעיתון "הוול סטריט ג'ורנל" מציג עדות והקלטות שלפיהן גורמים קטארים הבטיחו "לדאוג" לקארים חאן במידה ויפעל להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. עורך דינו של חאן הכחיש את הדברים

דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

האם קטאר שיחדה את התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבין לאומי?

מאמר מערכת שפורסם בלילה שבין שני לשלישי בעיתון וול סטריט ג'ורנל מעלה טענות חדשות נגד קטאר ונגד התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי, קארים חאן.

לפי המאמר, עדות של מקור אנונימי מצביעה על כך שממשלת קטאר הבטיחה "לדאוג" לחאן אם יפעל להוצאת צווי מעצר נגד ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.

בנובמבר 2024 הודיע בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג כי הוציא צווי מעצר נגד נתניהו ונגד שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט. בהודעת בית הדין נכתב כי הצווים הוצאו בגין "פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו לפחות החל מ-8 באוקטובר 2023 ועד לפחות 20 במאי 2024, היום שבו הוגשו הבקשות לצווי המעצר על ידי התביעה".

התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי, קארים חאן, 27 בינואר 2025

התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי, קארים חאן, 27 בינואר 2025 | צילום: Michael M. Santiago/Getty Images

