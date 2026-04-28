האם קטאר שיחדה את התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבין לאומי?

מאמר מערכת שפורסם בלילה שבין שני לשלישי בעיתון וול סטריט ג'ורנל מעלה טענות חדשות נגד קטאר ונגד התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי, קארים חאן.

לפי המאמר, עדות של מקור אנונימי מצביעה על כך שממשלת קטאר הבטיחה "לדאוג" לחאן אם יפעל להוצאת צווי מעצר נגד ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.