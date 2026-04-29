ארה"ב: כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר בגין איום על הנשיא טראמפ

משרד המשפטים האמריקני הודיע הלילה כי חבר מושבעים פדרלי במחוז המזרחי של צפון קרוליינה הגיש כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר, ג’יימס קומי, בגין איומים לכאורה לפגוע בנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

מדובר בצעד חריג נגד מי שעמד בראש סוכנות אכיפת החוק המרכזית בארה"ב, ובפרשה שכבר מעוררת מחלוקת משפטית ופוליטית סביב גבולות חופש הביטוי, פרשנות של מסרים פוליטיים והיחסים המתוחים בין טראמפ למבקריו.