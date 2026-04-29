כתב האישום מתבסס על תמונה שפרסם ג'יימס קומי ברשתות החברתיות, הכוללת לטענת התביעה רמזים לפגיעה בנשיא ארה"ב. קומי מסר בתגובה: "אני עדיין חף מפשע, אני עדיין לא מפחד, ואני עדיין מאמין במערכת המשפט הפדרלית העצמאית"
דורון פסקין | 29 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳
ארה"ב: כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר בגין איום על הנשיא טראמפ
משרד המשפטים האמריקני הודיע הלילה כי חבר מושבעים פדרלי במחוז המזרחי של צפון קרוליינה הגיש כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר, ג’יימס קומי, בגין איומים לכאורה לפגוע בנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
מדובר בצעד חריג נגד מי שעמד בראש סוכנות אכיפת החוק המרכזית בארה"ב, ובפרשה שכבר מעוררת מחלוקת משפטית ופוליטית סביב גבולות חופש הביטוי, פרשנות של מסרים פוליטיים והיחסים המתוחים בין טראמפ למבקריו.
לפי הודעת משרד המשפטים, כתב האישום כולל שני סעיפים: הראשון – איום על נשיא ארה"ב בניגוד לסעיף 871(a) לחוק הפדרלי; והשני – העברת איום בתקשורת בין-מדינתית בניגוד לסעיף 875(c). אם יורשע בשני הסעיפים, קומי עלול לעמוד בפני עונש מרבי של עד 10 שנות מאסר.
