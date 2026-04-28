נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי האיראנים ביקשו מארה"ב "לפתוח את מצר הורמוז"
צוות מגזין אפוק | 28 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "איראן הודיעה לנו שהיא נמצאת במצב של קריסה"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, טען היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "איראן הודיעה לנו זה עתה שהיא נמצאת ב'מצב של קריסה'".
לדבריו, "הם רוצים שנפתח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי, בזמן שהם מנסים להסדיר את סוגיית ההנהגה שלהם, מה שלדעתי הם יהיו מסוגלים לעשות".
דבריו של טראמפ מגיעים על רקע המצור הימי שהטילה ארה"ב על איראן, ודיווחים על השפעת המצור על תעשיית הנפט האיראנית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו