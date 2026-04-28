טראמפ: "איראן הודיעה לנו שהיא נמצאת במצב של קריסה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, טען היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "איראן הודיעה לנו זה עתה שהיא נמצאת ב'מצב של קריסה'".

לדבריו, "הם רוצים שנפתח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי, בזמן שהם מנסים להסדיר את סוגיית ההנהגה שלהם, מה שלדעתי הם יהיו מסוגלים לעשות".