ההחלטה, שתיכנס לתוקף ב-1 במאי, תאפשר לאמירויות לייצר ולייצא נפט לפי שיקולה וללא הגבלות

דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

על רקע המלחמה ומשבר האנרגיה – איחוד האמירויות הודיעה על פרישה מאופ"ק

איחוד האמירויות הודיעה היום על החלטתה לפרוש מארגון אופ"ק ומהפורום אופ"ק+, המשותף לחברות אופ"ק ויצרניות נפט עצמאיות בראשות רוסיה.

אופ"ק הוא ארגון בין-לאומי, קרטל, של מדינות המייצרות נפט. מטרתו המרכזית היא לתאם את מדיניות הפקת הנפט בין המדינות החברות. הארגון כולל מדינות כמו סעודיה, איראן, עיראק, ונצואלה וכווית.

המשמעות המיידית של המהלך היא שהאמירויות לא תהיה עוד כפופה למכסות ייצור, ותוכל להפיק ולייצא נפט בהתאם ליכולותיה ולשיקוליה – ללא הגבלות חיצוניות.

נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד אאל נהיאן, 1 בדצמבר 2023 | צילום: Chris Jackson/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, 14 באפריל 2026
מתיחות בין ישראל לאוקראינה; זלנסקי מאיים בסנקציות

דורון פסקין

אוקראינה טוענת כי משלוחי תבואה שמקורם בשטחים אוקראיניים שנכבשו על ידי רוסיה נמכרים לישראל. נשיא אוקראינה טען היום כי ספינה נוספת הגיעה לנמל חיפה, לאחר שספינה אחרת הגיעה לישראל בשבוע שעבר. אתמול הגיב שר החוץ גדעון סער לפוסט של שר החוץ האוקראיני וכתב: "טענות אינן ראיות"

צינורות נפט לייצוא במתקן נפט באי האיראני ח'ארג, 2016
דיווח: איראן החלה לצמצם את תפוקת הנפט

דורון פסקין

נתונים שפורסמו על ידי Kpler – חברת מעקב אחר סחורות ואנרגיה, מצביעים על שיבושים בתעשיית הנפט האיראני. הלילה מסר מזכיר האוצר האמריקני: "תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור"

המועמד לראשות ממשלת עיראק, עלי א-זיידי
לאחר חודשים של מבוי סתום – נבחר מועמד פשרה לראשות הממשלה בעיראק

דורון פסקין

מי הוא עלי א-זיידי, ראש הממשלה המיועד שקיבל מנשיא עיראק את המנדט להקמת הממשלה?

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
גורמים ביטחוניים מעריכים: למרות הפערים מול איראן, טראמפ עדיין מעוניין למצות את המשא ומתן

יוני בן מנחם

במקביל למגעים, נמשכת גם ההיערכות לאפשרות של חידוש התקיפות. גורמי מודיעין בכירים מעריכים כי בשלב זה הסיכוי שאיראן תסכים להוצאת האורניום המועשר משטחה או להפסיק את העשרתו – נמוך

תיעוד מתקיפת צה"ל בדרום לבנון היום
צה"ל הרחיב את התקיפות לאזור בקעת הלבנון

אורן שלום

לאורך היום, המשיך חיזבאללה לירות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ולצפון הארץ; שר הביטחון לשליחת האו"ם: "לא תהיה הפסקת אש בלבנון לצד ירי על כוחותינו ועל יישובי הגליל"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 9 בינואר 2025
נשיא לבנון: "מה שאנחנו עושים אינו בגידה. הבגידה היא בהוצאת המדינה למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים"

דורון פסקין

דבריו של ג'וזף עאון מגיעים על רקע ההאשמות שהשמיע מזכ"ל חיזבאללה נגד ממשלת לבנון בשל מדיניותה והשיחות עם ישראל. "מטרתי היא להביא לסיום מצב המלחמה עם ישראל, בדומה להסכם שביתת הנשק"

