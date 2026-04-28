ההחלטה, שתיכנס לתוקף ב-1 במאי, תאפשר לאמירויות לייצר ולייצא נפט לפי שיקולה וללא הגבלות
דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
על רקע המלחמה ומשבר האנרגיה – איחוד האמירויות הודיעה על פרישה מאופ"ק
איחוד האמירויות הודיעה היום על החלטתה לפרוש מארגון אופ"ק ומהפורום אופ"ק+, המשותף לחברות אופ"ק ויצרניות נפט עצמאיות בראשות רוסיה.
אופ"ק הוא ארגון בין-לאומי, קרטל, של מדינות המייצרות נפט. מטרתו המרכזית היא לתאם את מדיניות הפקת הנפט בין המדינות החברות. הארגון כולל מדינות כמו סעודיה, איראן, עיראק, ונצואלה וכווית.
המשמעות המיידית של המהלך היא שהאמירויות לא תהיה עוד כפופה למכסות ייצור, ותוכל להפיק ולייצא נפט בהתאם ליכולותיה ולשיקוליה – ללא הגבלות חיצוניות.
