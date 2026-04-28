על רקע המלחמה ומשבר האנרגיה – איחוד האמירויות הודיעה על פרישה מאופ"ק

איחוד האמירויות הודיעה היום על החלטתה לפרוש מארגון אופ"ק ומהפורום אופ"ק+, המשותף לחברות אופ"ק ויצרניות נפט עצמאיות בראשות רוסיה.

אופ"ק הוא ארגון בין-לאומי, קרטל, של מדינות המייצרות נפט. מטרתו המרכזית היא לתאם את מדיניות הפקת הנפט בין המדינות החברות. הארגון כולל מדינות כמו סעודיה, איראן, עיראק, ונצואלה וכווית.