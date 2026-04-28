אוקראינה טוענת כי משלוחי תבואה שמקורם בשטחים אוקראיניים שנכבשו על ידי רוסיה נמכרים לישראל. נשיא אוקראינה טען היום כי ספינה נוספת הגיעה לנמל חיפה, לאחר שספינה אחרת הגיעה לישראל בשבוע שעבר. אתמול הגיב שר החוץ גדעון סער לפוסט של שר החוץ האוקראיני וכתב: "טענות אינן ראיות"
דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
מתיחות בין ישראל לאוקראינה; זלנסקי מאיים בסנקציות
העימות הדיפלומטי בין אוקראינה לישראל סביב משלוחי תבואה שמקורם, לטענת קייב, בשטחים אוקראיניים שנכבשו בידי רוסיה – עלה ביממה האחרונה מדרגה נוספת.
לאחר שבתחילת השבוע זימנה אוקראינה את שגריר ישראל בקייב לשיחת מחאה בעקבות הגעת מטען תבואה כזה מרוסיה, הצטרף היום גם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, לעימות הפומבי, על רקע דיווחים על הגעת ספינה נוספת לנמל חיפה.
זלנסקי הבהיר כי מבחינת אוקראינה, רכישת תבואה כזו אינה יכולה להיחשב לעסקה לגיטימית. בפוסט שפרסם ב-X כתב כי אוקראינה "מכינה חבילת סנקציות רלוונטית" נגד גורמים המעורבים בהובלת התבואה ונגד "אנשים וישויות משפטיות" המבקשים להרוויח מהסחר הזה.
