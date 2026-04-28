כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אוקראינה טוענת כי משלוחי תבואה שמקורם בשטחים אוקראיניים שנכבשו על ידי רוסיה נמכרים לישראל. נשיא אוקראינה טען היום כי ספינה נוספת הגיעה לנמל חיפה, לאחר שספינה אחרת הגיעה לישראל בשבוע שעבר. אתמול הגיב שר החוץ גדעון סער לפוסט של שר החוץ האוקראיני וכתב: "טענות אינן ראיות"

דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

מתיחות בין ישראל לאוקראינה; זלנסקי מאיים בסנקציות

העימות הדיפלומטי בין אוקראינה לישראל סביב משלוחי תבואה שמקורם, לטענת קייב, בשטחים אוקראיניים שנכבשו בידי רוסיה – עלה ביממה האחרונה מדרגה נוספת.

לאחר שבתחילת השבוע זימנה אוקראינה את שגריר ישראל בקייב לשיחת מחאה בעקבות הגעת מטען תבואה כזה מרוסיה, הצטרף היום גם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, לעימות הפומבי, על רקע דיווחים על הגעת ספינה נוספת לנמל חיפה.

זלנסקי הבהיר כי מבחינת אוקראינה, רכישת תבואה כזו אינה יכולה להיחשב לעסקה לגיטימית. בפוסט שפרסם ב-X כתב כי אוקראינה "מכינה חבילת סנקציות רלוונטית" נגד גורמים המעורבים בהובלת התבואה ונגד "אנשים וישויות משפטיות" המבקשים להרוויח מהסחר הזה.

נשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, 14 באפריל 2026

נשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, 14 באפריל 2026 | צילום: Nadja Wohlleben/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד אאל נהיאן, 1 בדצמבר 2023
על רקע המלחמה ומשבר האנרגיה – איחוד האמירויות הודיעה על פרישה מאופ"ק

דורון פסקין

ההחלטה, שתיכנס לתוקף ב-1 במאי, תאפשר לאמירויות לייצר ולייצא נפט לפי שיקולה וללא הגבלות

צינורות נפט לייצוא במתקן נפט באי האיראני ח'ארג, 2016
דיווח: איראן החלה לצמצם את תפוקת הנפט

דורון פסקין

נתונים שפורסמו על ידי Kpler – חברת מעקב אחר סחורות ואנרגיה, מצביעים על שיבושים בתעשיית הנפט האיראני. הלילה מסר מזכיר האוצר האמריקני: "תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור"

המועמד לראשות ממשלת עיראק, עלי א-זיידי
לאחר חודשים של מבוי סתום – נבחר מועמד פשרה לראשות הממשלה בעיראק

דורון פסקין

מי הוא עלי א-זיידי, ראש הממשלה המיועד שקיבל מנשיא עיראק את המנדט להקמת הממשלה?

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
גורמים ביטחוניים מעריכים: למרות הפערים מול איראן, טראמפ עדיין מעוניין למצות את המשא ומתן

יוני בן מנחם

במקביל למגעים, נמשכת גם ההיערכות לאפשרות של חידוש התקיפות. גורמי מודיעין בכירים מעריכים כי בשלב זה הסיכוי שאיראן תסכים להוצאת האורניום המועשר משטחה או להפסיק את העשרתו – נמוך

תיעוד מתקיפת צה"ל בדרום לבנון היום
צה"ל הרחיב את התקיפות לאזור בקעת הלבנון

אורן שלום

לאורך היום, המשיך חיזבאללה לירות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ולצפון הארץ; שר הביטחון לשליחת האו"ם: "לא תהיה הפסקת אש בלבנון לצד ירי על כוחותינו ועל יישובי הגליל"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 9 בינואר 2025
נשיא לבנון: "מה שאנחנו עושים אינו בגידה. הבגידה היא בהוצאת המדינה למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים"

דורון פסקין

דבריו של ג'וזף עאון מגיעים על רקע ההאשמות שהשמיע מזכ"ל חיזבאללה נגד ממשלת לבנון בשל מדיניותה והשיחות עם ישראל. "מטרתי היא להביא לסיום מצב המלחמה עם ישראל, בדומה להסכם שביתת הנשק"

שתפו: