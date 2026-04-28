מי הוא עלי א-זיידי, ראש הממשלה המיועד שקיבל מנשיא עיראק את המנדט להקמת הממשלה?

דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

לאחר חודשים של מבוי סתום – נבחר מועמד פשרה לראשות הממשלה בעיראק

לאחר חודשים של מבוי סתום פוליטי בעקבות הבחירות לפרלמנט בנובמבר 2025, נשיא עיראק, ניזאר אמידי, הטיל אתמול על איש העסקים השיעי, עלי א-זיידי, להרכיב את הממשלה החדשה בבגדד.

א-זיידי הוא מועמדה של "מסגרת התיאום", הברית השיעית הגדולה בפרלמנט העיראקי, שלחלק ממרכיביה זיקה ישירה לאיראן. מרגע קבלת המנדט עומדים לרשותו 30 יום להציג ממשלה ולקבל את אמון הפרלמנט. לשם כך יידרשו לו 167 קולות.

הבחירה בא-זיידי מסיימת, לפחות זמנית, שבועות של מאבק פנימי במחנה השיעי בעיראק. בתחילה תמכה "מסגרת התיאום" בחזרתו של ראש הממשלה לשעבר נורי אל-מאלכי, אך המהלך נתקל בהתנגדות חריפה מצד ממשל טראמפ בשל קרבתו לטהראן.

המועמד לראשות ממשלת עיראק, עלי א-זיידי

המועמד לראשות ממשלת עיראק, עלי א-זיידי | צילום: Wikimedia CC BY-SA 4.0

