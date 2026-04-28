לאחר חודשים של מבוי סתום – נבחר מועמד פשרה לראשות הממשלה בעיראק

לאחר חודשים של מבוי סתום פוליטי בעקבות הבחירות לפרלמנט בנובמבר 2025, נשיא עיראק, ניזאר אמידי, הטיל אתמול על איש העסקים השיעי, עלי א-זיידי, להרכיב את הממשלה החדשה בבגדד.

א-זיידי הוא מועמדה של "מסגרת התיאום", הברית השיעית הגדולה בפרלמנט העיראקי, שלחלק ממרכיביה זיקה ישירה לאיראן. מרגע קבלת המנדט עומדים לרשותו 30 יום להציג ממשלה ולקבל את אמון הפרלמנט. לשם כך יידרשו לו 167 קולות.