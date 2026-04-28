נתונים שפורסמו על ידי Kpler – חברת מעקב אחר סחורות ואנרגיה, מצביעים על שיבושים בתעשיית הנפט האיראני. הלילה מסר מזכיר האוצר האמריקני: "תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור"

דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

דיווח: איראן החלה לצמצם את תפוקת הנפט

מזכיר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, התייחס הלילה בפוסט שפרסם ב-X לאפקט של המצור הימי על איראן.

לדבריו, "בעוד שמנהיגי משמרות המהפכה ששרדו לכודים כמו חולדות טובעות בצינור ביוב, תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור של ארה"ב".

ההתבטאות של בסנט הגיעה לאחר שאתמול פורסמו נתונים של חברת המעקב אחר סחורות ואנרגיה Kpler, שלפיהם המצור האמריקני מתחיל לשבש באופן ממשי את זרימת הנפט מאיראן.

צינורות נפט לייצוא במתקן נפט באי האיראני ח'ארג, 2016

צינורות נפט לייצוא במתקן נפט באי האיראני ח'ארג, 2016 | צילום: STR/AFP via Getty Images

