נתונים שפורסמו על ידי Kpler – חברת מעקב אחר סחורות ואנרגיה, מצביעים על שיבושים בתעשיית הנפט האיראני. הלילה מסר מזכיר האוצר האמריקני: "תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור"
דורון פסקין | 28 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳
דיווח: איראן החלה לצמצם את תפוקת הנפט
מזכיר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, התייחס הלילה בפוסט שפרסם ב-X לאפקט של המצור הימי על איראן.
לדבריו, "בעוד שמנהיגי משמרות המהפכה ששרדו לכודים כמו חולדות טובעות בצינור ביוב, תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור של ארה"ב".
ההתבטאות של בסנט הגיעה לאחר שאתמול פורסמו נתונים של חברת המעקב אחר סחורות ואנרגיה Kpler, שלפיהם המצור האמריקני מתחיל לשבש באופן ממשי את זרימת הנפט מאיראן.
