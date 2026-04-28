דיווח: איראן החלה לצמצם את תפוקת הנפט

מזכיר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, התייחס הלילה בפוסט שפרסם ב-X לאפקט של המצור הימי על איראן.

לדבריו, "בעוד שמנהיגי משמרות המהפכה ששרדו לכודים כמו חולדות טובעות בצינור ביוב, תעשיית הנפט המקרטעת של איראן מתחילה להשבית את הייצור – תודות למצור של ארה"ב".