לאורך היום, המשיך חיזבאללה לירות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ולצפון הארץ; שר הביטחון לשליחת האו"ם: "לא תהיה הפסקת אש בלבנון לצד ירי על כוחותינו ועל יישובי הגליל"
צה"ל הרחיב את התקיפות לאזור בקעת הלבנון
צה"ל הודיע היום כי פתח בגל תקיפות אוויריות נגד תשתיות של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובמספר אזורים בדרום המדינה.
התקיפות מגיעות לאחר שבשעות הבוקר הופעלו התרעות בצפון הארץ בעקבות מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר ישראל. בשלב מסוים אבד הקשר עם המטרה, ולא דווח על נפגעים.
נוסף על כך, חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, מדרום לקו ההגנה הקדמי. הרחפן התפוצץ בסמוך לכוחות, ללא נפגעים.
