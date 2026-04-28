במקביל למגעים, נמשכת גם ההיערכות לאפשרות של חידוש התקיפות. גורמי מודיעין בכירים מעריכים כי בשלב זה הסיכוי שאיראן תסכים להוצאת האורניום המועשר משטחה או להפסיק את העשרתו – נמוך

יוני בן מנחם | 28 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

גורמים ביטחוניים מעריכים: למרות הפערים מול איראן, טראמפ עדיין מעוניין למצות את המשא ומתן

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עדיין מעוניין למצות עד תום את אופציית המשא ומתן עם איראן, חרף הפערים הגדולים בין הצדדים. עם זאת, הוא נערך במקביל גם לאפשרות של חידוש התקיפות באיראן.

אתמול דיווח עיתון אל-מיאדין, המזוהה עם הציר השיעי, כי טהראן שיגרה לוושינגטון מתווה לחידוש השיחות. אותו מתווה מבוסס על שלושה שלבים:

• השלב הראשון יתמקד בסיום מלא של המלחמה ולא ידונו בו על אף סוגיה אחרת;

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

