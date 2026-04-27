דבריו של ג'וזף עאון מגיעים על רקע ההאשמות שהשמיע מזכ"ל חיזבאללה נגד ממשלת לבנון בשל מדיניותה והשיחות עם ישראל. "מטרתי היא להביא לסיום מצב המלחמה עם ישראל, בדומה להסכם שביתת הנשק"

דורון פסקין | 27 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

נשיא לבנון: "מה שאנחנו עושים אינו בגידה. הבגידה היא בהוצאת המדינה למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, האשים היום את חיזבאללה, מבלי להזכירו במפורש, בבגידה, בטענה שפתח במלחמה שנועדה לשרת את האינטרסים של איראן ולא של לבנון.

סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA ציטטה את דבריו, שנאמרו בפני משלחת נציגים מעיירות הדרום חסבייה וערקוב: "יש מי שמבקרים אותנו על כך שהחלטנו לפנות למשא ומתן, בטענה שאין קונצנזוס לאומי. ואני שואל – כאשר יצאתם למלחמה, האם היה קונצנזוס כזה?" לדבריו, "המשא ומתן טרם החל, וכבר נשמעת ביקורת".

בהתייחס להאשמות נגדו על בגידה, ולטענות שלבנון ניגשת למשא ומתן מעמדה של חולשה, אמר: "לאותם מבקרים אנו אומרים: המתינו לתחילת המשא ומתן ואז שפטו את תוצאותיו. עד מתי ימשיכו תושבי הדרום לשלם את המחיר על מלחמות של אחרים המתחוללות על אדמתנו? האחרונות שבהן הן המלחמה לתמיכה בעזה והמלחמה לתמיכה באיראן. אילו הייתה זו מלחמה למען לבנון – היינו תומכים בה, אך כאשר מטרתה לשרת אינטרסים זרים, אני דוחה אותה מכל וכל".

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 9 בינואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, 9 בינואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

