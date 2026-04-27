נשיא לבנון: "מה שאנחנו עושים אינו בגידה. הבגידה היא בהוצאת המדינה למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, האשים היום את חיזבאללה, מבלי להזכירו במפורש, בבגידה, בטענה שפתח במלחמה שנועדה לשרת את האינטרסים של איראן ולא של לבנון.

סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA ציטטה את דבריו, שנאמרו בפני משלחת נציגים מעיירות הדרום חסבייה וערקוב: "יש מי שמבקרים אותנו על כך שהחלטנו לפנות למשא ומתן, בטענה שאין קונצנזוס לאומי. ואני שואל – כאשר יצאתם למלחמה, האם היה קונצנזוס כזה?" לדבריו, "המשא ומתן טרם החל, וכבר נשמעת ביקורת".