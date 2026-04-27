נעים קאסם: ממשלת לבנון פועלת נגד האינטרס הלאומי

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם היום הצהרה חריפה שהוקראה בשמו ברשת אל-מנאר, השייך לארגון הטרור.

בהצהרה תקף קאסם את ממשלת לבנון על רקע המגעים המדיניים עם ישראל, הבהיר כי חיזבאללה אינו רואה עצמו מחויב להסכמות שהושגו בוושינגטון, כינה את התנהלות השלטון "חטא חמור" והציג חמישה תנאים לכל פתרון עתידי.

קאסם פתח בביקורת נוקבת על הממשלה הלבנונית וטען כי היא פועלת נגד האינטרס הלאומי של לבנון: "לא ייתכן שהשלטון הזה ימשיך להתקיים בזמן שהוא מפקיר את זכויותיה של לבנון, מוותר על אדמה ומתעמת עם עמו המתנגד. על השלטון לחזור לעמו כדי לאחדו סביבו, כך שלא יהיה שלטון של חלק מהעם, אלא שלטון של העם כולו, על בסיס ההסכמות שעליהן נבנה הסכם טאיף (ההסכם שסיים את מלחמת האזרחים בלבנון, ד"פ)".