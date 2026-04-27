דיווח שיעי: ההצעה האיראנית לנוסחת משא ומתן חדשה

ערוץ אל-מיאדין הלבנוני, המזוהה עם הציר השיעי, דיווח הלילה כי איראן העבירה בימים האחרונים למתווכות נוסחת משא ומתן חדשה מול ארה"ב, המורכבת משלושה שלבים.

לפי הדיווח, המתבסס על מקורות איראנים, טהראן מוכנה לחדש את השיחות אם וושינגטון תקבל את המסגרת המוצעת – אך רק בהתאם לסדר שהיא קובעת.