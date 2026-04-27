ערוץ אל-מיאדין הלבנוני, המזוהה עם הציר השיעי, דיווח הלילה כי טהראן העבירה מתווה תלת שלבי לחידוש השיחות עם ארה"ב: תחילה סיום המלחמה ורק לבסוף דיון בנושא הגרעין. בשלב זה איראן לא אישרה רשמית את הדיווח
דורון פסקין | 27 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח שיעי: ההצעה האיראנית לנוסחת משא ומתן חדשה
ערוץ אל-מיאדין הלבנוני, המזוהה עם הציר השיעי, דיווח הלילה כי איראן העבירה בימים האחרונים למתווכות נוסחת משא ומתן חדשה מול ארה"ב, המורכבת משלושה שלבים.
לפי הדיווח, המתבסס על מקורות איראנים, טהראן מוכנה לחדש את השיחות אם וושינגטון תקבל את המסגרת המוצעת – אך רק בהתאם לסדר שהיא קובעת.
על פי המתווה, השלב הראשון יתמקד בסיום מלא של המלחמה ובקבלת ערבויות לכך שלא תחודש – לא נגד איראן ולא נגד לבנון.
