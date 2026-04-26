בנט: "האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון". בליכוד הגיבו: "לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו. בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור"
צוות מגזין אפוק | 26 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
לפיד ובנט הודיעו על איחוד וירוצו ברשימה מאוחדת בראשות בנט
ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, וראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הודיעו היום על איחוד המפלגות שלהן לקראת בחירות 2026. הערב צפויים השניים לקיים מסיבת עיתונאים משותפת.
בהודעה שפרסם בנט נמסר כי הרשימות יאוחדו תחת מפלגה בראשותו של בנט. בנט גם צייץ ב-X: "האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון". לפיד עצמו צייץ: "המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, ומאפשר להשקיע את כל המאמצים להובלת ישראל לתיקון הנדרש".
השניים עמדו בראש הממשלה הקודמת וחלקו ביניהם את תפקיד ראש הממשלה במסגרת הסכם רוטציה. בנט כיהן כראש הממשלה מיוני 2021 במשך כשנה, ולאחר פיזור הכנסת ב-1 ביולי 2022, התמנה לפיד לראש הממשלה וכיהן כראש ממשלת המעבר עד דצמבר 2022.
