לפיד ובנט הודיעו על איחוד וירוצו ברשימה מאוחדת בראשות בנט

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, וראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הודיעו היום על איחוד המפלגות שלהן לקראת בחירות 2026. הערב צפויים השניים לקיים מסיבת עיתונאים משותפת.

בהודעה שפרסם בנט נמסר כי הרשימות יאוחדו תחת מפלגה בראשותו של בנט. בנט גם צייץ ב-X: "האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון". לפיד עצמו צייץ: "המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, ומאפשר להשקיע את כל המאמצים להובלת ישראל לתיקון הנדרש".