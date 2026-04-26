בנט: "האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון". בליכוד הגיבו: "לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו. בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור"

צוות מגזין אפוק | 26 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

לפיד ובנט הודיעו על איחוד וירוצו ברשימה מאוחדת בראשות בנט

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, וראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הודיעו היום על איחוד המפלגות שלהן לקראת בחירות 2026. הערב צפויים השניים לקיים מסיבת עיתונאים משותפת.

בהודעה שפרסם בנט נמסר כי הרשימות יאוחדו תחת מפלגה בראשותו של בנט. בנט גם צייץ ב-X: "האחדות בינינו היא מסר לכל עם ישראל: תם עידן הפילוג. הגיע עידן התיקון". לפיד עצמו צייץ: "המהלך מביא לאיחוד גוש התיקון, ומאפשר להשקיע את כל המאמצים להובלת ישראל לתיקון הנדרש".

השניים עמדו בראש הממשלה הקודמת וחלקו ביניהם את תפקיד ראש הממשלה במסגרת הסכם רוטציה. בנט כיהן כראש הממשלה מיוני 2021 במשך כשנה, ולאחר פיזור הכנסת ב-1 ביולי 2022, התמנה לפיד לראש הממשלה וכיהן כראש ממשלת המעבר עד דצמבר 2022.

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, וראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, יאיר לפיד | צילום: חיים צח, לע"מ

סמל עידן פוקס ז"ל
לוחם בשריון נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל עידן פוקס ז"ל נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. שישה לוחמים נפצעו, ארבעה מהם באורח קשה

מחאת חרדים נגד גיוס, 30 באוקטובר 2025
בג"ץ הורה על נקיטת צעדים אופרטיביים לאכיפת חובת גיוס על חרדים

אורן שלום

בהחלטה שפרסמו שופטי בג"ץ נטען כי לאחר שהממשלה לא יישמה את פסק הדין מ-2025 שקבע כי על המדינה לגבש מדיניות אפקטיבית לאכיפת הגיוס, לא נותרה ברירה אלא להתערב, ונקבעו צעדים אופרטיביים למניעת הטבות מחרדים שלא התגייסו

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 28 ביולי 2024
פזשכיאן: "איראן לא תיכנס למשא ומתן תחת לחץ, איומים או מצור"

דורון פסקין

נשיא איראן אמר את הדברים במהלך שיחת טלפון עם ראש ממשלת פקיסטן, המשמשת כמתווכת בשיחות מול ארה"ב. לדבריו, "צעדים עוינים מתמשכים ופריסות צבאיות עומדים בסתירה להצהרות על רצון להגיע לפתרונות מדיניים"

הריסות בשכונת תדאמון בדמשק, 3 בנובמבר 2018
מעצרו של "הקצב מתדאמון" מעורר סערה ציבורית בסוריה

דורון פסקין

אמג'ד יוסף, איש מנגנוני הביטחון במשטר אסד, נעצר והועבר לחקירה. שמו נחרט בזיכרון הציבורי לאחר שבשנת 2022 נחשף תיעוד מהוצאה להורג של לפחות 41 בני אדם

אנשי ביטחון במהלך אירוע הירי, 25 באפריל 2026
הלילה: ירי באירוע ארוחת כתבי הבית הלבן בוושינגטון

דורון פסקין

טראמפ ובכירים נוספים פונו מהאירוע; איש אבטחה נפצע. לפי דיווחים בארה"ב, אדם פתח באש באזור הבידוק הביטחוני של האירוע

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ראש הממשלה הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון

אורן שלום

לשכת ראש הממשלה הודיעה על ההחלטה, שהתקבלה לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש מספר פעמים לאורך היום

