סמל עידן פוקס ז"ל נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. שישה לוחמים נפצעו, ארבעה מהם באורח קשה
צוות מגזין אפוק | 26 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
לוחם בשריון נהרג בדרום לבנון
צה"ל הודיע היום כי סמל עידן פוקס, בן 19 מפתח תקווה, נהרג במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון.
סמל פוקס ז"ל, היה לוחם שריון בגדוד 77, עוצבת "סער מגולן" (7). הוא נהרג כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששוגר לעבר כוח צה"ל.
באותו אירוע נפצעו מספר לוחמים: קצין ושלושה לוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.
