בהחלטה שפרסמו שופטי בג"ץ נטען כי לאחר שהממשלה לא יישמה את פסק הדין מ-2025 שקבע כי על המדינה לגבש מדיניות אפקטיבית לאכיפת הגיוס, לא נותרה ברירה אלא להתערב, ונקבעו צעדים אופרטיביים למניעת הטבות מחרדים שלא התגייסו
בג"ץ הורה על נקיטת צעדים אופרטיביים לאכיפת חובת גיוס על חרדים
בג"ץ הורה היום על נקיטת צעדים אופרטיביים לאכיפת חובת הגיוס בקרב בני הציבור החרדי.
בהחלטה צוין כי הצעד ננקט לאחר שהממשלה לא פעלה ליישום פסק הדין שניתן בנושא, במסגרת העתירות לאכיפת חובת הגיוס על בני הציבור החרדי.
"אין מנוס מלהורות על צעדים אופרטיביים, שאינם אלא מימושו הישיר של פסק הדין", נכתב. "בחלוף כחצי שנה, שבה לא נעשו פעולות לקיום הוראות החוק וליישום פסק הדין – נאלצים אנו להידרש לכך".
