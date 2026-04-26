נשיא איראן אמר את הדברים במהלך שיחת טלפון עם ראש ממשלת פקיסטן, המשמשת כמתווכת בשיחות מול ארה"ב. לדבריו, "צעדים עוינים מתמשכים ופריסות צבאיות עומדים בסתירה להצהרות על רצון להגיע לפתרונות מדיניים"
דורון פסקין | 26 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
פזשכיאן: "איראן לא תיכנס למשא ומתן תחת לחץ, איומים או מצור"
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אמר אתמול בשיחת טלפון עם ראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף, כי איראן "לא תיכנס למשא ומתן תחת לחץ, איומים או מצור".
לדבריו, התקדמות דיפלומטית מותנית ב"סיום הפעולות העוינות של ארה"ב ובשיקום האמון". תוכן השיחה פורסם היום באתר הרשמי של נשיא איראן.
לפי הפרסום, זו הייתה שיחת הטלפון החמישית בין פזשכיאן לשריף מאז פרוץ המלחמה באיראן. פזשכיאן הדגיש כי הצעדים האחרונים של ארה"ב, ובהם "הגברת ההגבלות הימיות" נגד איראן, "מסבכים כל ניסיון לשקם אמון או לקדם דיפלומטיה".
