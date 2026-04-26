פזשכיאן: "איראן לא תיכנס למשא ומתן תחת לחץ, איומים או מצור"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אמר אתמול בשיחת טלפון עם ראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף, כי איראן "לא תיכנס למשא ומתן תחת לחץ, איומים או מצור".

לדבריו, התקדמות דיפלומטית מותנית ב"סיום הפעולות העוינות של ארה"ב ובשיקום האמון". תוכן השיחה פורסם היום באתר הרשמי של נשיא איראן.