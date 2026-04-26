מעצרו של "הקצב מתדאמון" מעורר סערה ציבורית בסוריה

ב-24 באפריל הודיע משרד הפנים הסורי על מעצרו של אמג'ד יוסף, איש מנגנוני הביטחון של משטר אסד לשעבר. המעצר עורר סערה ציבורית בסוריה וכלי תקשורת ערביים וסוריים העניקו סיקור נרחב לפרשה.

לפי דיווחים באל-ג'זירה וב-Syria TV, יוסף שירת בסניף 227 של המודיעין הצבאי ונחשב לאחד השמות המרכזיים שנקשרו לפעילות הביטחונית בדרום דמשק בשנות ההתקוממות נגד משטר אסד. הוא מזוהה זה שנים עם טבח שכונת תדאמון בדרום דמשק ב-16 באפריל 2013, וזכה לכינוי "הקצב מתדאמון".