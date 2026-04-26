אמג'ד יוסף, איש מנגנוני הביטחון במשטר אסד, נעצר והועבר לחקירה. שמו נחרט בזיכרון הציבורי לאחר שבשנת 2022 נחשף תיעוד מהוצאה להורג של לפחות 41 בני אדם
דורון פסקין | 26 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
מעצרו של "הקצב מתדאמון" מעורר סערה ציבורית בסוריה
ב-24 באפריל הודיע משרד הפנים הסורי על מעצרו של אמג'ד יוסף, איש מנגנוני הביטחון של משטר אסד לשעבר. המעצר עורר סערה ציבורית בסוריה וכלי תקשורת ערביים וסוריים העניקו סיקור נרחב לפרשה.
לפי דיווחים באל-ג'זירה וב-Syria TV, יוסף שירת בסניף 227 של המודיעין הצבאי ונחשב לאחד השמות המרכזיים שנקשרו לפעילות הביטחונית בדרום דמשק בשנות ההתקוממות נגד משטר אסד. הוא מזוהה זה שנים עם טבח שכונת תדאמון בדרום דמשק ב-16 באפריל 2013, וזכה לכינוי "הקצב מתדאמון".
שמו נחרט בזיכרון הציבורי בעיקר לאחר שב-2022 נחשף תיעוד מצולם קשה מן הטבח, שבו נראתה הוצאה להורג של לפחות 41 בני אדם. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, סאנא, דיווחה כי עצורים אחרים בפרשה הודו בעבר במעורבות במעשי טבח נוספים בשכונה, שבהם נהרגו יותר מ-500 גברים ונשים.
