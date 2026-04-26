אמג'ד יוסף, איש מנגנוני הביטחון במשטר אסד, נעצר והועבר לחקירה. שמו נחרט בזיכרון הציבורי לאחר שבשנת 2022 נחשף תיעוד מהוצאה להורג של לפחות 41 בני אדם

דורון פסקין | 26 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

מעצרו של "הקצב מתדאמון" מעורר סערה ציבורית בסוריה

ב-24 באפריל הודיע משרד הפנים הסורי על מעצרו של אמג'ד יוסף, איש מנגנוני הביטחון של משטר אסד לשעבר. המעצר עורר סערה ציבורית בסוריה וכלי תקשורת ערביים וסוריים העניקו סיקור נרחב לפרשה.

לפי דיווחים באל-ג'זירה וב-Syria TV, יוסף שירת בסניף 227 של המודיעין הצבאי ונחשב לאחד השמות המרכזיים שנקשרו לפעילות הביטחונית בדרום דמשק בשנות ההתקוממות נגד משטר אסד. הוא מזוהה זה שנים עם טבח שכונת תדאמון בדרום דמשק ב-16 באפריל 2013, וזכה לכינוי "הקצב מתדאמון".

שמו נחרט בזיכרון הציבורי בעיקר לאחר שב-2022 נחשף תיעוד מצולם קשה מן הטבח, שבו נראתה הוצאה להורג של לפחות 41 בני אדם. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, סאנא, דיווחה כי עצורים אחרים בפרשה הודו בעבר במעורבות במעשי טבח נוספים בשכונה, שבהם נהרגו יותר מ-500 גברים ונשים.

הריסות בשכונת תדאמון בדמשק, 3 בנובמבר 2018 | צילום: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אנשי ביטחון במהלך אירוע הירי, 25 באפריל 2026
הלילה: ירי באירוע ארוחת כתבי הבית הלבן בוושינגטון

דורון פסקין

טראמפ ובכירים נוספים פונו מהאירוע; איש אבטחה נפצע. לפי דיווחים בארה"ב, אדם פתח באש באזור הבידוק הביטחוני של האירוע

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ראש הממשלה הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון

אורן שלום

לשכת ראש הממשלה הודיעה על ההחלטה, שהתקבלה לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש מספר פעמים לאורך היום

מפקד הצבא הפקיסטני, פילדמרשל עאסם מוניר, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 25 באפריל 2026
דיווחים ערביים: עראקצ'י מסר לפקיסטן את תשובת איראן להצעות האמריקניות

דורון פסקין

שר החוץ האיראני נפגש בפקיסטן עם ראש הממשלה המקומי ומפקד הצבא. נשיא ארה"ב: ביטלתי את נסיעתם של ויטקוף וקושנר לאסלאמאבאד

השליחים האמריקניים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 12 באפריל 2026
הבית הלבן: ויטקוף וקושנר ייצאו לשיחות משא ומתן עם איראן בפקיסטן

אורן שלום

דוברת הבית הלבן מסרה: "האיראנים פנו, כפי שהנשיא קרא להם לעשות, וביקשו את השיחה פנים אל פנים הזו"

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה של ארה״ב מרקו רוביו, שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי, שגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר
טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בלבנון בשלושה שבועות

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה״ב הצהיר בתום פגישה בבית הלבן, בהשתתפות נציגי ישראל ולבנון, כי הוא מצפה לארח בקרוב את נתניהו ועאון לפגישה משותפת. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי כל עוד צה"ל נותר בלבנון, עאון יתקשה להשתתף בפגישה כזו בשל לחץ מצד חיזבאללה והרחוב הלבנוני

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, במהלך דבריו היום
שר הביטחון: "ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן; ממתינים לאור ירוק מארה"ב"

צוות מגזין אפוק

כ"ץ קיים הערכת מצב בקריה עם הרמטכ"ל ובכירים נוספים והצהיר: "המתקפה הפעם תהיה שונה וקטלנית ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר"

