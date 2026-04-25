ראש הממשלה הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון

נשיא ארה״ב הצהיר בתום פגישה בבית הלבן, בהשתתפות נציגי ישראל ולבנון, כי הוא מצפה לארח בקרוב את נתניהו ועאון לפגישה משותפת. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי כל עוד צה"ל נותר בלבנון, עאון יתקשה להשתתף בפגישה כזו בשל לחץ מצד חיזבאללה והרחוב הלבנוני