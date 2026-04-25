לשכת ראש הממשלה הודיעה על ההחלטה, שהתקבלה לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש מספר פעמים לאורך היום
ראש הממשלה הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון
לשכת ראש הממשלה הודיעה הערב כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הורה לצה״ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון.
ההחלטה מגיעה לאחר מספר הפרות של חיזבאללה לאורך היום. בצהריים הודיע צה"ל כי יורטה בהצלחה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.
לאחר כשעה הופעלו התרעות במנרה, מרגליות ומשגב עם בעקבות שני שיגורים שזוהו משטח לבנון לישראל. שיגור אחד יורט ואחד נפל בשטח פתוח.
