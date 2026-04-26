כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

טראמפ ובכירים נוספים פונו מהאירוע; איש אבטחה נפצע. לפי דיווחים בארה"ב, אדם פתח באש באזור הבידוק הביטחוני של האירוע

דורון פסקין | 26 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

הלילה: ירי באירוע ארוחת כתבי הבית הלבן בוושינגטון

ארוחת כתבי הבית הלבן בוושינגטון, מהאירועים הסמליים ביחסי הממשל האמריקני והתקשורת, הפכה הלילה לאירוע ביטחוני חריג.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, רעייתו מלניה, סגן הנשיא ג'יי די ואנס ובכירים נוספים פונו מאולם האירוע במלון וושינגטון הילטון, לאחר שנשמעו יריות סמוך לאזור הבידוק הביטחוני המרכזי.

אנשי ביטחון במהלך אירוע הירי, 25 באפריל 2026 | צילום: Mandel NGAN / AFP via Getty Images

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ראש הממשלה הורה לצה"ל לתקוף בעוצמה מטרות חיזבאללה בלבנון

אורן שלום

לשכת ראש הממשלה הודיעה על ההחלטה, שהתקבלה לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש מספר פעמים לאורך היום

מפקד הצבא הפקיסטני, פילדמרשל עאסם מוניר, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 25 באפריל 2026
דיווחים ערביים: עראקצ'י מסר לפקיסטן את תשובת איראן להצעות האמריקניות

דורון פסקין

שר החוץ האיראני נפגש בפקיסטן עם ראש הממשלה המקומי ומפקד הצבא. נשיא ארה"ב: ביטלתי את נסיעתם של ויטקוף וקושנר לאסלאמאבאד

השליחים האמריקניים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 12 באפריל 2026
הבית הלבן: ויטקוף וקושנר ייצאו לשיחות משא ומתן עם איראן בפקיסטן

אורן שלום

דוברת הבית הלבן מסרה: "האיראנים פנו, כפי שהנשיא קרא להם לעשות, וביקשו את השיחה פנים אל פנים הזו"

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה של ארה״ב מרקו רוביו, שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי, שגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר
טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בלבנון בשלושה שבועות

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה״ב הצהיר בתום פגישה בבית הלבן, בהשתתפות נציגי ישראל ולבנון, כי הוא מצפה לארח בקרוב את נתניהו ועאון לפגישה משותפת. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי כל עוד צה"ל נותר בלבנון, עאון יתקשה להשתתף בפגישה כזו בשל לחץ מצד חיזבאללה והרחוב הלבנוני

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, במהלך דבריו היום
שר הביטחון: "ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן; ממתינים לאור ירוק מארה"ב"

צוות מגזין אפוק

כ"ץ קיים הערכת מצב בקריה עם הרמטכ"ל ובכירים נוספים והצהיר: "המתקפה הפעם תהיה שונה וקטלנית ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר"

כוחות חיל הים הסיני, 30 בדצמבר 2025
חוקרי הצי האמריקני: סין הופכת את תרגילי הנחיתה סביב טאיוואן לממוקדים וריאליסטיים יותר

דורון פסקין

דוח של CMSI – המכון לחקר התחום הימי של סין, ניתח את התרגיל הימי שביצעה סין באוגוסט 2025, ומצביע על מעבר לתרגילים המדמים פלישה אמיתית: נחיתות בשלושה מוקדים במקביל, שימוש במזחים צפים והתמודדות עם מכשולים המדמים את חופי טייוואן

שתפו: