טראמפ ובכירים נוספים פונו מהאירוע; איש אבטחה נפצע. לפי דיווחים בארה"ב, אדם פתח באש באזור הבידוק הביטחוני של האירוע
דורון פסקין | 26 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
הלילה: ירי באירוע ארוחת כתבי הבית הלבן בוושינגטון
ארוחת כתבי הבית הלבן בוושינגטון, מהאירועים הסמליים ביחסי הממשל האמריקני והתקשורת, הפכה הלילה לאירוע ביטחוני חריג.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, רעייתו מלניה, סגן הנשיא ג'יי די ואנס ובכירים נוספים פונו מאולם האירוע במלון וושינגטון הילטון, לאחר שנשמעו יריות סמוך לאזור הבידוק הביטחוני המרכזי.
