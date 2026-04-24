ויטקוף וקושנר ייצאו לשיחות משא ומתן עם איראן בפקיסטן

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, מסרה היום בריאיון לערוץ פוקס ניוז כי השליחים האמריקנים ייצאו לשיחות משא ומתן עם איראן בפקיסטן.

"אני יכולה לאשר שהשליח המיוחד ויטקוף וג'ארד קושנר ייצאו שוב לפקיסטן מחר בבוקר כדי לקיים שיחות ישירות בתיווך הפקיסטנים, שהיו חברים ומתווכים מדהימים לאורך כל התהליך הזה, עם נציגים מהמשלחת האיראנית", אמר לוויט.

לדבריה, "האיראנים פנו כפי שהנשיא קרא להם לעשות וביקשו את השיחה פנים אל פנים הזו, ולכן הנשיא שולח את סטיב וג'ארד כדי לשמוע מה יש להם לומר, ואנחנו מקווים שזו תהיה שיחה פורה ושאולי תקדם את הדברים לעבר הסכם".