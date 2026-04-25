דיווחים ערביים: עראקצ'י מסר לפקיסטן את תשובת איראן להצעות האמריקניות

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נפגש היום בפקיסטן עם ראש הממשלה, שהבאז שריף, וכן עם מפקד הצבא, פילדמרשל עאסם מוניר.

בהודעת משרד החוץ האיראני נמסר כי "עראקצ'י, שגם הביע הערכתו לאירוח הטוב של השיחות, הסביר את עמדותיה העקרוניות של ארצנו בנוגע להתפתחויות האחרונות הקשורות להפסקת האש ולסיום המוחלט של המלחמה הכפויה נגד איראן".