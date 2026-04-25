שר החוץ האיראני נפגש בפקיסטן עם ראש הממשלה המקומי ומפקד הצבא. נשיא ארה"ב: ביטלתי את נסיעתם של ויטקוף וקושנר לאסלאמאבאד
דורון פסקין | 25 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים ערביים: עראקצ'י מסר לפקיסטן את תשובת איראן להצעות האמריקניות
שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נפגש היום בפקיסטן עם ראש הממשלה, שהבאז שריף, וכן עם מפקד הצבא, פילדמרשל עאסם מוניר.
בהודעת משרד החוץ האיראני נמסר כי "עראקצ'י, שגם הביע הערכתו לאירוח הטוב של השיחות, הסביר את עמדותיה העקרוניות של ארצנו בנוגע להתפתחויות האחרונות הקשורות להפסקת האש ולסיום המוחלט של המלחמה הכפויה נגד איראן".
עוד נמסר כי עראקצ'י העלה את נושא "התוקפנות החוזרת ונשנית של המשטר הציוני נגד השלמות הטריטוריאלית והריבונות הלאומית של לבנון".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו