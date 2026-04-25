שר החוץ האיראני נפגש בפקיסטן עם ראש הממשלה המקומי ומפקד הצבא. נשיא ארה"ב: ביטלתי את נסיעתם של ויטקוף וקושנר לאסלאמאבאד

דורון פסקין | 25 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווחים ערביים: עראקצ'י מסר לפקיסטן את תשובת איראן להצעות האמריקניות

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, נפגש היום בפקיסטן עם ראש הממשלה, שהבאז שריף, וכן עם מפקד הצבא, פילדמרשל עאסם מוניר.

בהודעת משרד החוץ האיראני נמסר כי "עראקצ'י, שגם הביע הערכתו לאירוח הטוב של השיחות, הסביר את עמדותיה העקרוניות של ארצנו בנוגע להתפתחויות האחרונות הקשורות להפסקת האש ולסיום המוחלט של המלחמה הכפויה נגד איראן".

עוד נמסר כי עראקצ'י העלה את נושא "התוקפנות החוזרת ונשנית של המשטר הציוני נגד השלמות הטריטוריאלית והריבונות הלאומית של לבנון".

מפקד הצבא הפקיסטני, פילדמרשל עאסם מוניר, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 25 באפריל 2026

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י (באמצע), מתקבל על ידי שר החוץ הפקיסטני, אישק דר (מימין), עם הגעתו לפקיסטן, 25 באפריל 2026 | צילום: Iranian Foreign Ministry / AFP via Getty Images

הבית הלבן: ויטקוף וקושנר ייצאו לשיחות משא ומתן עם איראן בפקיסטן

דוברת הבית הלבן מסרה: "האיראנים פנו, כפי שהנשיא קרא להם לעשות, וביקשו את השיחה פנים אל פנים הזו"

טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בלבנון בשלושה שבועות

נשיא ארה״ב הצהיר בתום פגישה בבית הלבן, בהשתתפות נציגי ישראל ולבנון, כי הוא מצפה לארח בקרוב את נתניהו ועאון לפגישה משותפת. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי כל עוד צה"ל נותר בלבנון, עאון יתקשה להשתתף בפגישה כזו בשל לחץ מצד חיזבאללה והרחוב הלבנוני

שר הביטחון: "ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן; ממתינים לאור ירוק מארה"ב"

כ"ץ קיים הערכת מצב בקריה עם הרמטכ"ל ובכירים נוספים והצהיר: "המתקפה הפעם תהיה שונה וקטלנית ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר"

חוקרי הצי האמריקני: סין הופכת את תרגילי הנחיתה סביב טאיוואן לממוקדים וריאליסטיים יותר

דוח של CMSI – המכון לחקר התחום הימי של סין, ניתח את התרגיל הימי שביצעה סין באוגוסט 2025, ומצביע על מעבר לתרגילים המדמים פלישה אמיתית: נחיתות בשלושה מוקדים במקביל, שימוש במזחים צפים והתמודדות עם מכשולים המדמים את חופי טייוואן

טראמפ: "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה"

נשיא ארה"ב התייחס למאבקי הכוח בצמרת האיראנית והצהיר כי המצור יימשך "עד שאיראן תהיה מוכנה לעשות עסקה"

בכירים בפרלמנט האיראני טוענים כי איראן החלה לגרוף הכנסות ראשונות מגביית אגרה במצר הורמוז

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציטטה את סגן יו"ר הפרלמנט וחבר נשיאות הפרלמנט שטענו כי הופקדו כבר כספים ראשונים בבנק המרכזי של איראן

