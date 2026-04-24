נשיא ארה״ב הצהיר בתום פגישה בבית הלבן, בהשתתפות נציגי ישראל ולבנון, כי הוא מצפה לארח בקרוב את נתניהו ועאון לפגישה משותפת. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי כל עוד צה"ל נותר בלבנון, עאון יתקשה להשתתף בפגישה כזו בשל לחץ מצד חיזבאללה והרחוב הלבנוני

צוות מגזין אפוק | 24 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בלבנון בשלושה שבועות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על הארכת הפסקת האש בלבנון בשלושה שבועות נוספים. ההודעה נמסרה בתום פגישה שנערכה בבית הלבן בין נציגי לבנון לישראל.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ: "נשיא ארה"ב, דונלד ג'יי טראמפ, סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, ושגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא, נפגשו היום עם נציגים בכירים של ישראל ולבנון בחדר הסגלגל.

"הפגישה עברה בצורה טובה מאוד! ארה"ב תעבוד עם לבנון כדי לסייע לה להגן על עצמה מפני חיזבאללה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות. אני מצפה בקוצר רוח לארח בעתיד הקרוב את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון, ג'וזף עאון. זה היה כבוד גדול להשתתף בפגישה היסטורית זו".

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי ושגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר, 23 באפריל 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

