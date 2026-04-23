דוח של CMSI – המכון לחקר התחום הימי של סין, ניתח את התרגיל הימי שביצעה סין באוגוסט 2025, ומצביע על מעבר לתרגילים המדמים פלישה אמיתית: נחיתות בשלושה מוקדים במקביל, שימוש במזחים צפים והתמודדות עם מכשולים המדמים את חופי טייוואן
דורון פסקין | 23 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
חוקרי הצי האמריקני: סין הופכת את תרגילי הנחיתה סביב טאיוואן לממוקדים וריאליסטיים יותר
באוגוסט 2025 ערכה סין תרגיל אמפיבי רחב היקף המדמה פלישה לטייוואן. דוח חדש של המכון לחקר התחום הימי של סין (CMSI), הפועל במסגרת המכללה למלחמה של הצי האמריקני בניופורט, רוד איילנד, מעריך כי התרגיל לא היה עוד הפגנת כוח כללית, אלא מהלך שמקרב את צבא סין צעד נוסף לעבר תרחיש קונקרטי יותר של פלישה לטייוואן.
לפי הדוח, ההכנות והאימונים של סין לקראת מערכה עתידית סביב האי נעשים "ממוקדים יותר, מציאותיים יותר ומתוחכמים יותר".
מכון CMSI עוסק בחקר מקורות סיניים, בניתוח ההתפתחות הימית של סין ובהפקת תובנות עבור הצי האמריקני, חיל הנחתים ומקבלי החלטות אזרחיים וצבאיים בארה"ב. המכללה עצמה הוקמה בשנת 1884 ונחשבת לאחד המוסדות המרכזיים בארה"ב ללימודי אסטרטגיה, עוצמה ימית ומלחמה.
