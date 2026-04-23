חוקרי הצי האמריקני: סין הופכת את תרגילי הנחיתה סביב טאיוואן לממוקדים וריאליסטיים יותר

באוגוסט 2025 ערכה סין תרגיל אמפיבי רחב היקף המדמה פלישה לטייוואן. דוח חדש של המכון לחקר התחום הימי של סין (CMSI), הפועל במסגרת המכללה למלחמה של הצי האמריקני בניופורט, רוד איילנד, מעריך כי התרגיל לא היה עוד הפגנת כוח כללית, אלא מהלך שמקרב את צבא סין צעד נוסף לעבר תרחיש קונקרטי יותר של פלישה לטייוואן.

לפי הדוח, ההכנות והאימונים של סין לקראת מערכה עתידית סביב האי נעשים "ממוקדים יותר, מציאותיים יותר ומתוחכמים יותר".