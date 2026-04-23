כ"ץ קיים הערכת מצב בקריה עם הרמטכ"ל ובכירים נוספים והצהיר: "המתקפה הפעם תהיה שונה וקטלנית ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר"
צוות מגזין אפוק | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
שר הביטחון: "ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן; ממתינים לאור ירוק מארה"ב"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים היום הערכת מצב בקריה יחד עם הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, ראש אמ"ן ובכירים נוספים. בתום הערכת המצב פרסם כ"ץ הצהרה בה התייחס למוכנות של ישראל לחידוש הלחימה באיראן.
"ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארה"ב – בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת ח'מינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני, ונוסף על כך להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות", אמר כ"ץ.
לדבריו, "שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה באמצעות משמרות המהפכה והבסיג', ובסחטנות אנרגטית, עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם.
