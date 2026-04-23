נשיא ארה"ב התייחס למאבקי הכוח בצמרת האיראנית והצהיר כי המצור יימשך "עד שאיראן תהיה מוכנה לעשות עסקה"

אורן שלום | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום ב-Truth Social פוסט בו התייחס למאבק הפנימי בהנהגה האיראנית.

לדבריו, "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה! הם פשוט לא יודעים! המאבק הפנימי הוא בין 'הקשוחים' שהפסידו בגדול בשדה הקרב, לבין 'המתונים', שלא ממש מתונים (אבל צוברים כבוד!), וזה פשוט מטורף!

"יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז. אף ספינה לא יכולה להיכנס או לצאת בלי אישור הצי האמריקאי. זה 'אטום לגמרי', עד שאיראן תהיה מוכנה לעשות עסקה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באוקטובר 2025 | צילום: Moneymaker/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025
בכירים בפרלמנט האיראני טוענים כי איראן החלה לגרוף הכנסות ראשונות מגביית אגרה במצר הורמוז

דורון פסקין

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציטטה את סגן יו"ר הפרלמנט וחבר נשיאות הפרלמנט שטענו כי הופקדו כבר כספים ראשונים בבנק המרכזי של איראן

חיילי צה"ל בדרום לבנון
טיל נ"ט שוגר לעבר כוחות צה"ל בלבנון; אין נפגעים

צוות מגזין אפוק

מוקדם יותר יורט כטב"ם ששוגר לעבר הכוחות; חוסלו מחבלי חמאס חמושים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל ברצועה | דיווח מתעדכן

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
מנהיגי לבנון הגיבו למותה של עיתונאית אל-אח'באר בתקיפת ישראל: "פשעים נגד האנושות"

דורון פסקין

אתמול דווח על מותה של אמאל ח'ליל, כתבת העיתון המזוהה עם חיזבאללה. נשיא לבנון עאון וראש הממשלה סלאם גינו בחריפות את ישראל

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 28 במרץ 2026
המתיחות בגבול הצפון גוברת – הפסקת האש בלבנון עומדת למבחן

יוני בן מנחם

על רקע סבב שיחות נוסף הצפוי היום בוושינגטון, והפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי המצב שברירי ועשוי להתלקח בכל רגע

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בדצמבר 2025
האם טראמפ מתקרב להחלטה על חידוש הלחימה?

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אם איראן תמשיך לסרב לוותר על עמדתה בנושא הגרעין והחומר המועשר שברשותה, הסבלנות האמריקנית עשויה לפקוע. ראש הממשלה צפוי לקיים היום שורת דיונים בנושא המשא ומתן עם איראן ולדון באפשרות של חידוש הלחימה

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 21 באפריל 2026
האם טראמפ יבחר באסטרטגיית שרמן במלחמה מול איראן?

אורן שלום

נשיא ארה"ב שיתף ב-Truth Social מאמר שפורסם בפוקס ניוז, בו מתוארת הדוקטרינה של ויליאם שרמן ממלחמת האזרחים, שהאמין בהפעלת כוח משמעותי במטרה לשבור את יכולת ההתנגדות של היריב ואת רצונו להמשיך בעימות

