טראמפ: "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום ב-Truth Social פוסט בו התייחס למאבק הפנימי בהנהגה האיראנית.

לדבריו, "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה! הם פשוט לא יודעים! המאבק הפנימי הוא בין 'הקשוחים' שהפסידו בגדול בשדה הקרב, לבין 'המתונים', שלא ממש מתונים (אבל צוברים כבוד!), וזה פשוט מטורף!