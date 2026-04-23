נשיא ארה"ב התייחס למאבקי הכוח בצמרת האיראנית והצהיר כי המצור יימשך "עד שאיראן תהיה מוכנה לעשות עסקה"
טראמפ: "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום ב-Truth Social פוסט בו התייחס למאבק הפנימי בהנהגה האיראנית.
לדבריו, "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה! הם פשוט לא יודעים! המאבק הפנימי הוא בין 'הקשוחים' שהפסידו בגדול בשדה הקרב, לבין 'המתונים', שלא ממש מתונים (אבל צוברים כבוד!), וזה פשוט מטורף!
"יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז. אף ספינה לא יכולה להיכנס או לצאת בלי אישור הצי האמריקאי. זה 'אטום לגמרי', עד שאיראן תהיה מוכנה לעשות עסקה".
